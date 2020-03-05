Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума. Она показала живот в новом видеоклипе

Правообладатель иллюстрации Capitol Records Image caption Кэти сообщила о своей большой новости в новом видеоролике

Американская поп-певица Кэти Перри рассказала миру о своей беременности в видеоклипе новой песни Never Worn White. Ее округлившийся живот виден только в самом последнем кадре этого четырехминутного видео.

"OMG, так рада, что не нужно больше втягивать живот или таскать с собой огромную сумку", - написала певица в "Твиттере".

Перри ждет первого ребенка от своего нынешнего жениха, актера Орландо Блума, с которым они вместе с 2016 года.

До этого поп-звезда была замужем за английским комиком, публицистом и телеперсоной Расселом Брэндом.

В своем посте в "Инстаграме" 35-летняя певица рассказала, что они с Блумом "просто в восторге" от этой новости, и ребенок должен появиться на свет тогда же, когда выйдет ее шестой альбом.

"Так много всего случится этим летом. Я не только буду рожать в прямом смысле, но и в переносном - то, что вы все уже давно ждете. Так что давайте это назовем просто: "двойной удар". Это два в одном флаконе".

Перри объяснила решение рассказать о беременности в музыкальном видео таким образом: "Я, друзья, хочу с вами всем поделиться, но я знаю, что лучше всего это делать при помощи музыки, потому что... это и есть мой способ диалога с вами. Это то, как мы с вами говорим друг с другом", - призналась певица.

Она добавила, что начала испытывать тягу к определенной еде - и теперь повсюду носит с собой соус Tabasco и неделями ест одно и то же - буррито.

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У 43-летнего Орландо Блума уже есть 9-летний сын Флинн от бывшей жены, австралийской модели Миранды Керр.

Британский актер, известный по таким фильмам, как "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря", сделал Перри предложение в феврале 2019 года.

Новая песня под названием Never Worn White ("Никогда не была в белом") звучит как личное признание певицы и более чем прозрачно намекает на то, что пара собирается вскоре пожениться.

Никогда была в белом/Но хочу сделать все умело/Хочу, чтобы это был ты/Нет, никогда не была в белом/Но сегодня я созрела/Сказать "да" - вот мои мечты - поется в припеве новой песни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэти и Орландо объявили о своей помолвке в ноябре прошлого года

У Перри запланировано выступление в Австралии в будущее воскресенье на финале Женского кубка мира по крикету.

Она также в числе хэдлайнеров на концерте, который состоится на следующей неделе в поддержку австралийских пожарных и районов, пострадавших от лесных пожаров.