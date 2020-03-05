RIPTwitter - как сториз добрались до "Твиттера" и всех разозлили

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Твиттеряне по всему миру негодуют, что Twitter тоже решил ввести сториз, подобно конкурентам из Instagram, Facebook и VK. Раздражение пользователей вылилось в популярный хэштег #RIPTwitter ("Покойся с миром, "Твиттер").

Владельцы сервиса микроблогов анонсировали так называемые "флиты" - по аналогии с самими твитами. На данный момент функция тестируется только в Бразилии.

Как и в случае со сториз в Instagram, Snapchat и других сервисах, "флиты" - "испаряющиеся твиты" - исчезают спустя ровно сутки после публикации.

Юзеры в соцсетях выражают недовольство появлением сториз ещё и в этом сервисе.

Что характерно, другое потенциальное нововведение микроблогов - возможность редактировать сообщения после публикации - в сетях ждут с куда большим энтузиазмом.

Тем не менее, юзеры боятся, что "Твиттер" станет слишком похож на другие соцсети.

"Зачем делать все соцсети одинаковыми? Разве они [не] должны каждая иметь свою функцию", - задается вопросом @mariev2002.

Руководитель отдела разработок в компании Кейвон Бейкпур сказал, что новая функция позволит людям публиковать мысли, которые им неловко выражать публично.

По его словам, размещение "перманентных" твитов может показаться навязчивым и эксгибиционистским, что может отпугнуть некоторых пользователей.

Пропустить Twitter пост , автор: @kayvz Every day, people come to Twitter to see what’s happening. One of the unique things about Twitter is that “what’s happening” is fueled by people sharing their thoughts openly, through Tweets. But sharing your thoughts publicly can be intimidating! 🧵 — Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 марта 2020 г.

"Мы надеемся, что "флиты" могут помочь людям делиться мимолетными мыслями, которые они вряд ли облекли бы в твиты", - написал Бейкбур у себя в "Твиттере".

Исчезающие сториз - как и в других соцсетях - появятся при нажатии на фотографию профиля пользователя. Пользователи не смогут отвечать на "флиты", лайкать или публично комментировать их.

Некоторые пользователи "Твиттера" заявили о своих сомнениях.

"Боже, серьёзно? Я хотела функцию редактирования твитов, а не сторис, почему тви становится похожим на фикбук делая бесполезные функции вместо нужных?" - кипятится @kareyoung_ (орфография сохранена).

Бейкпур признал, что "флиты" действительно очень похожи на сториз из Facebook и Instagram.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @kayvz I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN — Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 марта 2020 г.

"Мы добавили некоторые отличия, чтобы сосредоточиться на том, как делиться своими мыслями и наблюдать за мыслями других людей", - добавил сотрудник корпорации.

Компания не сказала, когда "флиты" запустят по всему миру.

"Опять тестируют на бразильцах"

Бразильцы, на которых тестируется функция, отнеслись к ней примерно так же, как юзеры в тех странах, до которых "флиты" в ближайшее время не доберутся.

Пропустить Twitter пост , автор: @spinelsz ninguém pediu essa merd4 de 'fleets',única coisa que a gente quer é poder organizar meus itens salvos em pastas igual no instagram. RIP Twitter pic.twitter.com/a4KYfBm6pX — pedro🌙☁️ (@spinelsz) 4 марта 2020 г.

"Никто не просил об этом дерьме, единственное, что народ хочет, - это иметь возможность упорядочивать свои сохраненные элементы в папках, как в "Инстаграме", - злится @spinelsz.

"Кто-нибудь знает, как скрыть эти дерьмовые "флиты"? - кричит во френдленту пользователь Бруно Энрике.

Эта ситуация вызвала прилив метаиронии у комиков-твиттерян.

Пропустить Twitter пост , автор: @Patyconfeti O Twitter inteiro chegando no Twitter pra falar pro Twitter que ninguém pediu essa merda de Fleets. Rip Twitter pic.twitter.com/dQr6lnWKnv — Paty que joga confeti (@Patyconfeti) 4 марта 2020 г.

"Весь "Твиттер" идёт в "Твиттер", чтобы сказать "Твиттеру", что никто не просил эти дерьмовые "флиты", - юмориcтически резюмируют происходящее в аккаунте @Patyconfeti.

При этом появление аналогичных функций у разных сервисов - тренд последнего времени: так, функцию обработки видео, подобно сервису TikTok, тестировал под названием Reels хостинг изображений Instagram - что характерно, в Бразилии, - а сейчас подобное испытывает в России VK.

В ноябре 2018 года Facebook начал продвигать собственный сервис видеороликов под названием Lasso, который изначально был заявлен как конкурент TikTok, однако менее чем через год корпорация косвенно признала, что это ее детище успеха не достигло.