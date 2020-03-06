"Режим повышенной готовности" в Москве: что о карантине думают горожане

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption У пассажиров московского транспорта пытаются измерять температуру дистанционно

Введенный в Москве режим повышенной готовности и противоречивые сведения о "самоизоляции", поступающие от врачей, заставляют москвичей рефлексировать в интернете.

В пятницу московские власти сообщили о пяти выявленных случаях заражения коронавирусом в городе.

Согласно указу, подписанному мэром Сергеем Собяниным, жители Москвы, недавно приехавшие из 11 стран, должны на две недели "самоизолироваться" дома. На этот срок можно получить больничный, не посещая поликлинику.

Судя по всему, медики сами не до конца понимают, что делать в условиях особого режима.

Одного из москвичей, вернувшегося из Милана, оштрафовали на 500 рублей и пригрозили изолятором.

Другая девушка поведала историю, что ее запугали и заставили сдавать анализы в присутствии полицейского.

На фоне рассказов о штрафах за нарушение карантина москвичи пытаются противостоять расплывчатости правил шутками.

Для некоторых юзеров ажиотажный интерес к коронавирусу стал поводом вспомнить о больнице в Коммунарке, где изолируют москвичей с подозрением на заболевание. В сталинские времена там проводились массовые расстрелы.

Кого-то недавно открывшаяся больница впечатляет своей чистотой.

Некоторые предлагают радикально подойти к заболеванию с невысокой смертностью.

Пропустить Twitter пост , автор: @nekitKardashian давайте пойдем на коронавирус вечеринку чтобы переболеть коронавирусом и приобрести иммунитет к коронавирусу — lukas tuzja (@nekitKardashian) 6 марта 2020 г.

Популярный педиатр Фёдор Катасонов не пришел в восторг от превентивных мер и парадоксальным образом счел, что если эпидемию пустят на самотек, создавая видимость строгого контроля, это может сыграть на руку самим россиянам.

"Карантинные меры не выдерживают критики. Наши больницы и медицинские кадры просто не приспособлены к этому. Пациентов содержат в палатах, где они перемешиваются, заражая друг друга", - возмущается врач.

"Сбегают от врачей"

В правозащитной группе "Агора" решили оказывать правовую помощь россиянам, у которых возникли проблемы с властями из-за коронавируса.

"Уровень доверия к медицине: больные смертельным коронавирусом массово сбегают от врачей", - грустно пошутил на днях руководитель "Агоры" Павел Чиков.

При этом распоряжение Собянина вызвало и настороженную реакцию: так, МИД Италии посоветовал согражданам не ездить в Москву именно из-за мер по карантину.

"Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых лёгких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа", - резюмируют в дипмиссии Италии в Москве, ссылаясь на описание на подразделе сайта МИД, посвященного путешествиям.

Россияне тоже не упустили случая описать Италию как одну из стран с наибольшей концентрацией больных Covid-19.

Некоторые москвичи решили попутно напомнить о правилах гигиены.

Внимательные зрители, впрочем, заметили, что блогер, известный как "Тот самый Мартин", дотронулся до лица в процессе съемки видео, что, по их мнению, свело его гигиеническую подготовку на нет.