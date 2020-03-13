"Uno, dos, cuatro": кто (не) танцует под трек Little Big для "Евровидения"

Петербургский музыкально-визуальный балаганчик Little Big в последний момент представил свою песню-участницу "Евровидения-2020". Ею стал клубный поп-хит с элементами фламенко и припевом с считалочкой на испанском под названием Uno.

Небольшая толпа популярных российских тиктокеров сняла промо-видео с лидером коллектива Ильёй "Ильичем" Прусикиным, запустив #unovisionchallenge, также известный как #unochallenge.

Теперь сотни блогеров участвуют в челлендже и танцуют, как могут под Uno.

Некоторые добавляют в танец собственные элементы.

В качестве локаций подчас выступают самые неожиданные объекты - например, турники на детской площадке.

"Группа "Дюна" для зумеров"

Сама песня не у всех комментаторов вызвала такой же энтузиазм, как челлендж.

Пропустить Twitter пост , автор: @AssbuttCasa Я тот самый человек, который не любит и не слушает Little Big, потому что не понимает их стиль. И что ты мне сделаешь? — 🍵Ꮐrᴇᴇn Ꭲᴇᴀ Ꮃiᴛhøuᴛ Ꮪugᴀr🍵 (@AssbuttCasa) 13 марта 2020 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @jeanna_skokova ЭПесня Uno, с которой группа Little Big поедет на Евровидение, и их клип получились бездушными, пресными, неинтересными, будто это все делал федеральный канал, а не группа талантливых ребят. Но при этом вышел малобюджетный 💩 — Жанна Скокова (@jeanna_skokova) 13 марта 2020 г.

"Да, еще должен вам сказать что новая песня Little Big для Евровидения, какое-то невнятное ванильное [...]", - бичует песню урбанист Илья Варламов.

Но у канцоны нашлись и защитники - далеко не обязательно русскоговорящие.

Пропустить Twitter пост , автор: @L_Midnite Precisamente Little Big tiene varias canciones donde se critica la situación actual de Rusia. Ignoro la opinión del grupo sobre la diversidad sexual, pero ya te adelanto que no son los típicos de "soy ruso y Rusia es genial" sino todo lo contrario. — Lady Midnight (@L_Midnite) 13 марта 2020 г.

"Как раз у Little Big много песен, в которых они критикуют нынешнюю ситуацию в России. Ничего не знаю об их позиции касательно человеческой сексуальности, но могу сказать, что они не типичные "я русский, а Россия офигенная", а совсем наоборот", - уверяет пользовательница Lady Midnight.

Пропустить Twitter пост , автор: @escluuk I didnt realise Little Big were actually from Russia when I was in St Petersburg but they were constantly on the radio there but ye it made sense later — Luuk (@escluuk) 13 марта 2020 г.

"До меня не доходило, что Little Big на самом деле из России, но когда я была в Санкт-Петербурге, они постоянно звучали там по радио, и потом все встало на свои места", - говорит фанатка "Евровидения" под ником luuk.

Пропустить Twitter пост , автор: @elisitsme Все тем, кому не зашла песня... Ну, камон ребят. Уно как раз в стиле группы. Послушайте другие треки 🤷 вы реально ждали от такой группы, как Литл Биг песню как Скрим Лазарева?

Мне, как фану, очень даже зашло. Оправдали ожидания 👍✨#LittleBig — lia.💙 (@elisitsme) 13 марта 2020 г.

"Не понимаю возмущения по поводу песни Little Big: да, может, с первого прослушивания какие-то смешанные эмоции, но потом песня очень сильно въедается в голову, впрочем, как и все остальные их песни. В общем, песня классная, мне понравилось", - радуется за Ильича и Ко юзер "Цветочек чёрной орхидеи".

Пропустить Twitter пост , автор: @_mascone Я, первый раз послушав новую песню Little Big:

-Ну так ниче. Не скибиди, но пойдет



Я, послушав второй раз:

*Начинаю стучать ногой в такт*



Я послушав 10 раз:

-УНО УНО УНО, ДОС, КВАТРО! pic.twitter.com/ggTdDyT0xP — Кот Игрун и набор резиновых уточек (@_mascone) 13 марта 2020 г.

"Каждый раз, когда вам захочется покритиковать Little Big, просто вспоминайте, что вместо них на Евровидение мог поехать Александр Панайотов", - пишет популярный в "Твиттере" критик Артём Дерягин.

Петербургская рейв-группа Little Big основана в 2013 году. В ее состав входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. На данный момент музыканты записали четыре альбома. Главный хит группы - композиция Skibidi, которая набрала на YouTube 352 млн просмотров. Танец из клипа на эту композицию стал хитом.

В этом контексте неудивительно, что в первые 12 часов с момента своей премьеры клип на Uno стал самым быстро просматриваемым среди всех видео участников "Евровидения" этого года.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Антон Лиссов до прихода в Little Big прославился как вокалист одной из популярнейших российских эмо-групп - Jane Air

Little Big называют рейв-группой, однако сами ее участники настаивают, что в основе их творчества лежит рок-музыка, которую они просто объединили с рейвом. Свой коллектив они называют "сатирической арт-коллаборацией".