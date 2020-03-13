"Uno, dos, cuatro": кто (не) танцует под трек Little Big для "Евровидения"
Петербургский музыкально-визуальный балаганчик Little Big в последний момент представил свою песню-участницу "Евровидения-2020". Ею стал клубный поп-хит с элементами фламенко и припевом с считалочкой на испанском под названием Uno.
Небольшая толпа популярных российских тиктокеров сняла промо-видео с лидером коллектива Ильёй "Ильичем" Прусикиным, запустив #unovisionchallenge, также известный как #unochallenge.
Теперь сотни блогеров участвуют в челлендже и танцуют, как могут под Uno.
Некоторые добавляют в танец собственные элементы.
В качестве локаций подчас выступают самые неожиданные объекты - например, турники на детской площадке.
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Сама песня не у всех комментаторов вызвала такой же энтузиазм, как челлендж.
"Да, еще должен вам сказать что новая песня Little Big для Евровидения, какое-то невнятное ванильное [...]", - бичует песню урбанист Илья Варламов.
Но у канцоны нашлись и защитники - далеко не обязательно русскоговорящие.
"Как раз у Little Big много песен, в которых они критикуют нынешнюю ситуацию в России. Ничего не знаю об их позиции касательно человеческой сексуальности, но могу сказать, что они не типичные "я русский, а Россия офигенная", а совсем наоборот", - уверяет пользовательница Lady Midnight.
"До меня не доходило, что Little Big на самом деле из России, но когда я была в Санкт-Петербурге, они постоянно звучали там по радио, и потом все встало на свои места", - говорит фанатка "Евровидения" под ником luuk.
"Не понимаю возмущения по поводу песни Little Big: да, может, с первого прослушивания какие-то смешанные эмоции, но потом песня очень сильно въедается в голову, впрочем, как и все остальные их песни. В общем, песня классная, мне понравилось", - радуется за Ильича и Ко юзер "Цветочек чёрной орхидеи".
"Каждый раз, когда вам захочется покритиковать Little Big, просто вспоминайте, что вместо них на Евровидение мог поехать Александр Панайотов", - пишет популярный в "Твиттере" критик Артём Дерягин.
Петербургская рейв-группа Little Big основана в 2013 году. В ее состав входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. На данный момент музыканты записали четыре альбома. Главный хит группы - композиция Skibidi, которая набрала на YouTube 352 млн просмотров. Танец из клипа на эту композицию стал хитом.
В этом контексте неудивительно, что в первые 12 часов с момента своей премьеры клип на Uno стал самым быстро просматриваемым среди всех видео участников "Евровидения" этого года.
Little Big называют рейв-группой, однако сами ее участники настаивают, что в основе их творчества лежит рок-музыка, которую они просто объединили с рейвом. Свой коллектив они называют "сатирической арт-коллаборацией".