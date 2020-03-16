Коронавирус: флешмобы за мытье рук и доставка продуктов пенсионерам

Западные звезды в соцсетях в последние дни призывают чаще мыть руки на фоне пандемии коронавируса. Тем временем жители разных городов по всему миру пытаются помочь пожилым соседям купить лекарства и продукты.

Все началось пять дней назад с Глории Гейнор: 76-летняя диско-дива загрузила в "Тикток" видео, в котром она моет руки 20 секунд и напевает I Will Survive с чуть переделанными словами: "Нужно всего 20 секунд, чтобы выжить".

Так начался флешмоб, в котором поучаствовали уже сотни людей:

Тщательно мыть руки призвали другие знаменитости: актеры Арнольд Шварценеггер и Хью Джекман.

"Закрывайте кран, пока моете руки", - советует Джекман.

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Вокалист рок-группы Killers Брэндон Флауэрс спел песню Mr. Brightside, умывая руки - в отличие от Джекмана, он так и не закрыл кран за все время исполнения припева, за что ему досталось от комментаторов в "Твиттере".

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"Мойте руки, слушайте врачей, а не сорвиголов", - завещает экс-губернатор Калифорнии.

А вот - призыв от создателей комикса про двуногую собаку с рыбьим хвостом Койракойру:

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"У меня нет рук, но это меня не останавливает! Мир сейчас - странное и пугающее место, поэтому нужно держать друг друга в безопасности".

И еще немного остроумных замечаний от пользователей рунета.

Как помочь пожилым?

В соцсетях появились и более серьезные инициативы. Например, жительница манчестерского пригорода Олтрингем Рейчел Плезант привлекла волонтеров и в субботу создала группу взаимопомощи в "Фейсбуке", куда за пару дней добавились две тысячи человек, готовых приносить пожилым людям продукты и лекарства.

В группе даже есть образец бумажного формуляра, в котором пожилой человек может поставить галочку напротив вида помощи, который для него наиболее актуален.

По данным соцсети Facebook, в Британии уже более 300 подобных локальных групп, в которых суммарно состоит свыше 200 тысяч человек.

В конце прошлой недели аналогичная инициатива появилась и в Вене.

"Мы не входим в группу риска, так что можем поддержать вас, если это необходимо. Если вам нужно что-то сделать (сходить за покупками или выйти по другим делам), мы были бы рады вам помочь", - написали у себя в подъезде школьники Фреди и Энди.

Такие же объявления появились и в Москве.

"Вдруг еще кто захочет такое сделать, мне кажется, хорошо бы в каждый дом", - пишет координатор проекта "ОВД-Инфо" Ольга Николаенко, расклеившая объявления в подъезде.

Этим же путем пошла и экс-сотрудница центра "Мемориал" Александра Крыленкова, призывающая продумать варианты помощи людям в группе риска.

Судя по тому, что некоторые комментаторы в упомянутых постах уже опросили одиноких пенсионеров в своих собственных подъездах, инициатива будет распространяться дальше.