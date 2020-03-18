Президент и 17 тысяч: россияне удивлены "средним классом" по-путински

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Россияне удивились размеру зарплаты, который Владимир Путин считает достаточным, чтобы причислять человека к среднему классу.

Согласно интервью президента ТАСС, достаточно 17 тыс. рублей (213 долларов, 195,9 евро). Откуда такая цифра?

"Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты заявил труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - заявил Путин.

Для российского президента средний класс во всех странах разный: как он считает, то, как живут во Франции, Германии или США - не то же самое, что в России.

Его слова предсказуемо вызвали волну удивления в соцсетях.

"Средний класс в мире: может покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включая высшее образование. В России: не умирает от голода", - удивляются в аккаунте "Рефлексия и снобизм".

Стендапер Денис Чужой устроил флешмоб, призвав подписчиков делиться их историями попадания в "элитарную прослойку".

"Решила продать пару книг из личной библиотеки, чтобы купить капли для глаз, и как не смогла остановиться", - пишет пользовательница @eduzeumphakath.

"Что ж, как видите, в России все кроме [радиоведущей] Татьяны Фельгенгауэр довольно легко становятся средним классом", - иронизирует Чужой.

Где черта бедности?

Популярно и сравнение путинского понимания среднего класса с прожиточным минимумом.

"Я к тебе как средний класс к среднему классу обращаюсь - займи стольник до завтра?!" - иронизирует пользователь @ekbghetto.

"Но если взять себя в руки, то понимаешь, что Путин здесь рассуждает как человек, который больше двадцати лет вообще не имеет никакого отношения ни к обычной жизни, ни к обычным людям, и даже не представляет, как мы тут все существуем. [...] Я не знаю, что там говорит Всемирный банк, но у нас же есть Росстат. По расчетам которого черта бедности пролегает на уровне 15 тысяч рублей в месяц. И ниже этой черты, по данным Росстата существуют 20 миллионов граждан. То есть 15 тысяч - это черта бедности, а 17 тысяч - это уже средний класс?" - возмущается в своем блоге на "Эхе Москвы" политический обозреватель Антон Орех.

"Средний класс в США: $5000 в месяц. Средний класс в России: седьмой", - выворачивает ситуацию до абсурда @kseeenofontov.

"Значит, на 10800 жить непросто, а при 17000 ты уже средний класс?" - припоминает Путину слова месячной давности @SeryogaPosi.

Тогда на встрече с петербуржцами у памятника Анатолию Собчаку горожанка спросила президента, можно ли прожить на ежемесячную зарплату в 10 800 рублей. Путин ответил, что трудно:

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И не обошлось без тех, кто связал слова Путина с пандемией коронавируса: "Вот теперь я точно средний класс. У меня есть 50 медицинских масок", - хвастается @skorvitlen.

Бизнес тоже подсуетился с разошедшейся на мемы цитатой.

"Средний класс - это когда можешь позволить себе доставку из ВьетКафе хотя бы раз в месяц", - грустно шутит одноименное кафе.