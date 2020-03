Новая запись разговора Канье Уэста с Тейлор Свифт разоблачает рэпера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption История сложных взаимоотношений Кайне Уэста и Тейлор Свифт началась на вручении премии MTV Video Music Award в 2009 году

Выложенное в интернете новое видео телефонного разговора американского рэпера Канье Уэста и певицы Тейлор Свифт проливает свет на старую вражду между двумя знаменитостями.

Из записи следует, что когда Канье Уэст в 2016 году спрашивал у Тейлор Свифт разрешение использовать ее имя в новом сингле, он мог говорить ей не всю правду.

Речь идет о сингле "Famous" c альбома The Life of Pablo, где есть такие строчки: "I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous" ("Думаю, что мы с Тейлор еще можем заняться сексом/ Почему? Да потому что я сделал эту суку знаменитой").

Трек вызвал всплеск негодования со стороны певицы и ее многочисленных поклонников.

На защиту рэпера встала жена Ким Кардашьян, разместившая в соцсетях телефонный разговор Канье Уэста с Тейлор Свифт, который, по ее мнению, должен свидетельствовать о том, что певица была согласна на упоминание своего имени в песне.

После обвинений во лжи Тейлор Свифт заявила, что запись была отредактирована перед публикацией, а сама она не знала, как именно рэпер назовет ее в песне.

Из выложенного в YouTube 21 марта 20-минутного видеоролика "Полная неотредактированная версия разговора Тейлор Свифт и Канье Уэста" становятся ясны некоторые подробности. На 11-й минуте видео рэпер просит певицу помочь ему с раскруткой нового сингла: "Значит, мой следующий сингл - я бы хотел, чтобы ты твитнула про него".

Далее он поясняет, что "там в самом начале будут очень двусмысленные слова", в ответ на это Свифт смеется и спрашивает, что именно. Канье Уэст объясняет, что он "думал над этой строчкой восемь месяцев", потом обсуждал ее со своей женой и творческой командой, стараясь ее как-то переработать.

Потом он вдруг обрывает себя и спрашивает Тейлор Свифт, почему она "загрустила", на что певица отвечает вопросом: "Там что, что-то неприятное?"

Две минуты спустя рэпер наконец цитирует эту строчку: "To all my Southside n*****s that know me best. I feel like Taylor Swift might owe me sex" ("Всем моим н*****м с Саутсайда, что знают меня лучше всех. Думаю, что Тейлор Свифт могла задолжать мне секс").

Тейлор Свифт смеется и говорит, что ничего злого она тут не видит, а Канье Уэст объясняет причину звонка: у Тейлор Свифт "армия, многомиллиардная страна поклонников", и если она решила, что это смешно, то и все остальные согласятся, и поэтому важно, чтобы певица первая сказала о сингле Канье Уэста в социальных сетях.

В документальном фильме Netflix Свифт рассказывала о том, как разразился скандал: "Когда люди решили, что я хитрая и злая, и коварная, и плохой человек, это был момент, когда я не могла оправиться, потому что вся моя жизнь крутилась вокруг этого".

В интервью журналу Rolling Stone в 2019 году певица сказала, что, услышав окончательный вариант композиции "Famous", она подумала: "С меня хватит. Если ты хочешь, чтобы у нас были плохие отношения, пусть будут плохие отношения, не надо только притворяться".

Отношения Тейлор Свифт и Канье Уэста, двух гигантов американской музыкальной индустрии, уже несколько лет остается темой для обсуждения как в прессе, так и среди их поклонников.

Фанаты Свифт Тейлор уже отреагировали на новое видео хэштегами #TaylorToldTheTruth и #KanyeWestIsOverParty. Они обвиняют рэпера во лжи.