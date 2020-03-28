Фитнес от ФБР, лемуры на западе Англии и другие новости НЕ про коронавирус

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo

Пока вся ваша новостная лента оказалась занята коронавирусом, мы решили собрать для вас подборку интересных новостей за неделю, НЕ связанных с пандемией. Пусть это хоть немного отвлечет вас от тревожных мыслей.

Правообладатель иллюстрации SOHAIL WASIF/UCR Image caption Такой Ikaria wariootia изобразил художник - предполагается, что существо жило на дне морском

Ученые нашли самое старое двусторонне-симметричное животное

Червеобразное существо, которое обитало на морском дне более 500 миллионов лет назад, может стать ключом к пониманию эволюции большей части животного мира.

Палеонтологи калифорнийского университета Риверсайда назвали новоописанное существо Ikaria wariootia - согласно датировке, оно жило еще до кембрийского периода.

Организм размером с рисовое зерно описан как самый ранний пример ископаемого двусторонне-симметричного животного, что значит, что оно было многоклеточным и обладало передне-задней осью тела.

К двусторонне-симметричным относятся 99% животных на планете, включая людей.

В идентификации Ikaria wariootia ученым помогли 3D-сканы скалистой породы в Нилпене, что в Южной Австралии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так Village People выглядели в зените славы: у каждого участника группы был свой образ

Песню Village People YMCA признали достоянием Конгресса

Хит американского поп-секстета Village People YMCA попал в библиотеку Конгресса США как песня, представляющая историческую ценность.

Это так же означает, что сингл попадет в Национальный реестр аудиозаписей как "работа непреходящей важности" для американской культуры.

Для того, чтобы запись могла попасть в реестр, существуют всего два условия: ей должно быть не менее десяти лет, и она не должна числиться утраченной.

Соавтор YMCA Виктор Уиллис заметил, что эта песня написана по автобиографическим мотивам и является гимном хорошему времяпрепровождению. А еще, трек считается одним из популярнейших в квир-коммьюнити.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билли Портер поразил мир своим образом на Met Gala

#BillyPorterFashionChallenge: крылья из подручных средств

Звезда сериала "Поза" актёр Билли Портер запустил челлендж среди фанатов - повторить его наряд с бала Met Gala.

Прошлогодний наряд актера состоял из золотого убранства с огромными крыльями и небанальным головным убором, который, по замыслу дизайнеров, отсылал к египетской мифологии.

Некоторые фанаты Портера подошли к заданию очень буквально и постарались воссоздать его макияж и фон, на котором он стоит.

Кто-то воссоздал его образ из вторично перерабатываемых материалов.

Иные же, напротив, подошли к челленджу с юмором и надели на голову связку бананов.

Открытие ежегодной выставки Института костюма в Метрополитен-музее этого года перенесено с мая на октябрь, а предваряющий его бал отложен на неопределённый срок.

Правообладатель иллюстрации FBI

ФБР предложила всем скачать своё фитнес-приложение. IT-эксперты считают, что это инструмент слежки

В начале недели ФБР в официальном "Твиттере" предложило всем желающим скачать приложение Physical Fitness Test для выполнения упражнений дома.

В описании в Google Play и App Store сказано, что в приложении есть приседания, отжимания и нормативы сотрудников спецслужбы.

Однако посвящённое технике издание Popular Mechanics предполагает, что эти нормативы могут демотивировать: чтобы понять, может ли юзер сдать физподготовку ФБР, ему необходимо набрать 12 баллов за ограниченное количество времени, выполнив ряд упражнений, среди которых, например, бег.

Но главная проблема в том, что приложение хочет собрать максимальное количество данных о пользователе: точное местоположение, доступ к облачным хранилищам, контактам, журналу звонков и подключений к Wi-Fi, да ещё и не даёт телефону уйти в спящий режим.

Издание предостерегает читателей, что хоть ФБР и выпустило это приложение в разгар изоляций и карантинов, это не повод доверять ему такое количество личной информации, особенно учитывая тот факт, что в нём нет фитнес-советов по занятиям дома - как и никакой цельной фитнес-программы вообще.

Правообладатель иллюстрации Theo Wargo/nfl/getty images Image caption Отношения Бритни со спортом всю ее карьеру были противоречивыми, но сейчас певица очень активно занимается фитнесом

Бритни Спирс сказала, что побила мировой рекорд Усэйна Болта в беге на 100 метров. Ей не поверили

Поп-певица написала в "Инстаграме", что пробежала стометровку за 5,97 секунд. Мировой рекорд, поставленный ямайским олимпийским чемпионом Усэйном Болтом, составляет 9,58 секунд.

"Преодолеть страх перед тем, как начать [тренировки] - это ключ… как только я сделала это, я побила 5 [секунд] !!!!! Обычно я бегу за 6 или 7 .... моя первая попытка была 9 [секунд]... и теперь я сделала это!", - утверждает звезда.

Поклонники, хейтеры и просто наблюдатели очень удивились заявлению певицы.

"Бритни пропускает каждую Олимпиаду - летнюю и зимнюю, - потому что было бы несправедливо по отношению ко всем спортсменам, которые тренировались всю свою жизнь, если бы она получала золото в каждом виде спорта. Это так милосердно с ее стороны, и за это мы все должны быть ей благодарны", - не скрывает сарказма музыкальный критик Энтони Фантано.

Неясно, что заставило поп-звезду написать этот пост. Позднее он был удален.

Болт поставил свой рекорд в августе 2009 года на Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Берлине.

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Честерский зоопарк гордится своими лемурами

В английском зоопарке Честера родились лемуры-близняшки

После 4,5 месяцев беременности лемуриха в Честере на западе Англии родила двух детёнышей, чей пол пока остаётся загадкой: первые недели жизни близнецы проведут на спине своей матери - Фионы.

Дети Фионы и Дога родились 15-сантиметровыми, а их масса не превышает полкило.

Сотрудники зоопарка говорят, что у младенцев уже есть характерный лемурий окрас - на хвостах малышей чередуются светлые и тёмные кольца. Уникальный рисунок шкуры позволяет лемурам отличать друг друга.

На своей исторической родине - Мадагаскаре - этим большеглазым млекопитающим угрожает вырубка лесов и браконьерство, в результате чего международная Красная книга относит их к вымирающим видам.