Путин надел защитный комбинезон в Коммунарке, рассмешив соцсети

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Президент России Владимир Путин во вторник посетил больницу в Коммунарке, где находится московский карантинный центр по коронавирусу. Кадры с Путиным, облаченным в ярко-желтый защитный костюм, спровоцировали волну шуток в интернете. Что же рассмешило пользователей?

Кремлевский пул выложил видео, на котором Путин переодевается в желтый защитный комбинезон и надевает на голову респиратор.

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Позже были опубликованы кадры, где он стремительно движется по коридорам больницы и общается с одним из пациентов.

"Как вы себя чувствуете?" - спросил президент пациента. "Прекрасно, спасибо", - ответил тот.

Перед этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попросил женщину в белом халате снимать визит на смартфон, а после отправки записи смартфон уничтожить: "Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. По "Телеграму" [отправляете], [там] один только контакт, там написано "Дима". Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете".

Кадры с Путиным в инфекционном отделении больницы весь день показывает телеканал "Россия 24". Заметили их и в интернете - и это стало поводом для шуток.

Путина стали сравнивать с персонажами их мультфильмов (например, "Миньоны") и героем телесериала "Во все тяжкие".

Пошутил и аккаунт "Усы Пескова", в названии которого есть фамилия президентского пресс-секретаря.

Сторонники Алексея Навального почему-то сравнили цвет комбинезона с уткой, которая в свое время стала символом протеста в российских городах.

"Путин решил лично уничтожить коронавирус. Контрольный выстрел сделать", - пошутил телеграм-канал "Небожена".

Были шутки о голосовании по поправкам в Конституцию, которое Путин своим указом назначил на 22 апреля. Его пока не отменили.

У других шутников возникли ассоциации с новогодним обращением президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос издания "Подъем", почему президент был в желтом защитном костюме, ответил: "Такой выдали. Это ничего не значит".

Это модель TyChem 2000C американской компании DuPont: такой костюм можно купить за 1800 рублей, сообщило издание "Открытые медиа".

В описании комбинезона говорится, что он применяется "при работе с водными растворами химикатов, для подготовки и смешивания красок, чистки баков и работы с нефтехимическими продуктами".