Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У Идриса и его жены Сабрины положительный диагноз подтвердился на прошлой неделе

В разгар пандемии коронавируса активизировались как те, кто отрицает само его существование, так и конспирологи, считающие, что заболевшим знаменитостям "заплатили", чтобы они говорили, что у них выявлен Covid-19.

Среди сторонниц такой теории оказалась и рэперша Карди Би. Актер Идрис Эльба, которому диагностировали коронавирус на прошлой неделе, ответил ей и сочувствующим, что все это чушь.

"Говорить, что мне или кому-то вроде меня заплатили бы, чтобы я сказал, что у меня коронавирус - полная чушь. Такая тупость. И люди готовы распространять эту чушь, а значит, многие заразятся быстрее. Для меня и [жены] Сабрины нет никакой выгоды в том, чтобы говорить [о своей болезни]", - заметил актер.

При этом многие по-прежнему ему не верят.

Пропустить Twitter пост , автор: @_njroyalty this mf know he got paid.. & he's also the weakest link bc he actually entertained what Cardi said & responded... guilty conscience much .. you know you're getting paid just like Tom Hanks & all other "celebs"... just admit ya needed the money.. 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ — # вαвуgιяℓ ツ (@_njroyalty) 25 марта 2020 г.

"Этот [нецензурное слово] знает, что ему заплатили", - пишет пользовательница @_njroyalty.

Есть и нюансы: кто-то не сомневается и в существовании коронавируса, и в том, что знаменитости лгут.

Пропустить Twitter пост , автор: @weirdmarshall Coronavirus is real but he never had it. Just wondering how much he got paid to get the world in a panic — weird marshall (@weirdmarshall) 25 марта 2020 г.

"Коронавирус существует, но у него его никогда не было. Просто интересно, сколько ему заплатили, чтобы вогнать мир в панику", - спрашивает @weirdmarshall.

На прошлой неделе Эльбе пришлось опровергать слух, будто бы он находится в критическом состоянии, а также сплетни о том, что чернокожие не могут заразиться: по словам актера, у него все это время почти не было симптомов.

"У меня астма всю жизнь, поэтому подхватить корону не входило в мои планы, - пошутил актер в интервью Си-эн-эн. - Но сейчас даже моя астма окей".

"Сказала, что сказала"

Карди Би в своем прямом эфире в "Инстаграме" в субботу уверяла, что не понимает, есть ли у нее вирус, и заподозрила, что одни знаменитости заплатили другим, чтобы те сказали, что заболели Covid-19.

"Я начинаю ощущать, что все [темнокожие] платят другим [темнокожим], чтобы те говорили, что у них он [вирус] есть. И если вы все платите [темнокожим], чтобы они говорили, что у них он есть, заплатите мне тоже", - эмоционально выкрикнула исполнительница хита Bodak Yellow.

Фанаты поддержали артистку.

"Эта девушка - национальное достояние", - считает Гилберт Ривера.

Но тут же подтянулись и критики ее теории заговора.

"Если вы получаете свои "факты" от Карди, мне вас жаль", - парирует пользователь @Epat23Jak.

Сама Карди в среду записала видео, где сказала, что не отказывается от сказанного ею ранее, но подробнее рассказала о своем беспокойстве относительно вируса.

"Коронавирус очень даже реален", - признала звезда в "Инстаграме".

Помимо Эльбы с супругой также заразились актриса Рита Уилсон с мужем Томом Хэнксом, князь Монако Альбер II, российский эстрадный певец Лев Лещенко, актриса из бондианы Ольга Куриленко и многие другие.

Несмотря на размах пандемии, некоторые медработники продолжают не верить в его существование.

Так, главный редактор "МБХ Медиа" Вероника Куцылло, на прошлой неделе пролежавшая три дня в в московской Инфекционной клинической больнице № 1, засвидетельствовала, что один из приехавших госпитализировать ее сотрудников скорой помощи, равно как и санитарка в самом лечебном учреждении, полагали, будто Covid-19 нет в природе: "Выдумали вирус какой-то! Нет никакого коронавируса. Это все мериканцы выдумали".

Куцылло полагает, что решением этой проблемы могло бы стать информирование медперсонала об опасности коронавируса.

"Несмотря на все усилия доктора Дениса Проценко, [...] большинство медсестер и санитарок не верят в эпидемию, что может очень скоро подвергнуть опасности их жизни. А от их жизней будут зависеть жизни больных [...] Мне кажется, ситуацию с наплевательским отношением медиков к своей собственной жизни медицинским властям Москвы нужно срочно исправлять", - резюмирует журналистка.