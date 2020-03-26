"Слон": первая роль Меган после отхода от королевских обязанностей

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Герцогиня Сассекская Меган объявила о своей первой роли с момента сложения придворных обязанностей - озвучивании закадрового текста документального фильма студии Disney.

Фильм называется Elephant ("Слон") и будет доступен к просмотру на подписном канале Disney+ уже 3 апреля.

Об этой новости сообщила в "Твиттере" сама студия Disney.

В соседнем твите сообщается, что в тот же день на телеканале Disney+ выходит другой фильм, озвученный другой селебрити - Dolphin Reef ("Дельфиновый риф"). Закадровый текст в нем будет читать Натали Портман.

Новость о возвращении Меган в киноиндустрию подтвердил в четверг и Букингемский дворец.

"Disney сегодня утром (по Тихоокеанскому стандартному времени) выпустила пресс-релиз о проекте по озвучиванию фильма Elephant с участием герцогини Сассекской, премьера которого состоится на Disney+ 3-го апреля", - сообщили во дворце.

Как следует из объединенного трейлера к обоим фильмам - "Слон" и "Дельфиновый риф" - в истории о слонах рассказывается об одной семье, проделавшей необычайное путешествие через Африку длиной в тысячу километров, которое полностью перевернуло ее жизнь.

Британский таблоид Daily Mail пишет, что Меган, по всей видимости, записала закадровый текст еще прошлой осенью, находясь в Лондоне, после того, как студия сама обратилась к ней с такой просьбой.

Газета также напоминает о появившейся в интернете записи разговора принца Гарри и главы студии Disney Боба Айгера, который состоялся в июле прошлого года на премьере в Британии нового фильма "Король-лев". Как явствует из записи, принц Гарри в полушутку стал просить Айгера о том, чтобы Меган дали какую-нибудь работу по озвучке.

До брака с принцем Гарри Меган Маркл снялась в нескольких небольших ролях в кино и на телевидении. Самой заметной ее ролью стал персонаж Рейчел Зейн в американском сериале "Форс-мажоры".

О ее работах по озвучиванию ничего не известно.

Предположительно, участие Меган в этом проекте поможет собрать средства для благотворительной организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), с которой герцог и герцогиня Сассекские сотрудничали в прошлом.

Срок королевских обязанностей для Гарри и Меган истекает 31 марта, хотя еще в начале месяца они выполнили свое последнее официальное королевское поручение, побывав в лондонском Вестминстерском аббатстве на службе по случаю Дня Содружества.

Сейчас Гарри и Меган вместе со своим 10-месячным сыном Арчи находятся на самоизоляции в Канаде на острове Ванкувер.