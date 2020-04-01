Устали от новостей про коронавирус? Посмотрите на эти фото цветастых пауков-скакунов: таких вы еще не видели

Джонатан Амос обозреватель Би-би-си по науке
  • 1 апреля 2020
Maratus azureus Правообладатель иллюстрации Joseph Schubert
Image caption Maratus azureus: пауки-скакуны привлекают самок своеобразным танцем
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Да, пауки не всем нравятся. Но посмотрите на этих малышей - они же просто обворожительны!

Журнал Zootaxa опубликовал фотографии семи до сих пор не известных видов австралийских пауков-скакунов рода Maratus.

Они, так же, как и их родственники из той же семьи Maratus volans, отличаются тем, что самцы привлекают самок своей невероятной раскраской.

Новых пауков обнаружил 22-летний Джозеф Шуберт из австралийского Музея королевы Виктории.

В научной литературе на данный момент описаны 85 видов этих пауков. 12 из них обнаружил Шуберт.

Maratus constellatus Правообладатель иллюстрации Joseph Schubert
Image caption Живот самца Maratus constellatus похож на "Звездную ночь" Ван Гога
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Обнаруженные пауки теперь официально называются Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei, и Maratus inaquosus. Почти все они - из Западной Австралии.

Сам Шуберт говорит, что больше всего ему нравится Maratus constellatus, именно потому, что его брюшко похоже на картину Ван Гога. Он нашел паука в семи часах езды от Перта в Западной Австралии. Сonstellatus на латыни означает "звездоподобный".

Многие особи пауков названы в честь энтузиастов-любителей, кто их нашел, и, как уверен Шуберт, открыты еще далеко не все виды пауков.

Maratus laurenae Правообладатель иллюстрации Joseph Schubert
Image caption Пауки-скакуны совсем небольшие - не больше нескольких милиметров в длину (на фото - Maratus laurenae)
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Пауки-прыгуны обычно очень невелики - размером не больше рисового зернышка. Пестрой раскраской отличаются лишь самцы - самки обычно однотонно коричневого, серого или бежевого цвета.

Самцы в попытке привлечь внимание противоположного пола демонстрируют свои ноги и живот. У некоторых даже есть нечто похожее на закрылки, которые могут распускаться подобно вееру. Именно из-за этого пауков-скакунов сравнивают с павлинами. На английском языке этот вид называется peacock spider, или "паук-павлин".

Теперь зоологи-любители надеются обнаружить новые виды.

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Maratus volpei Правообладатель иллюстрации Nick Volpe
Image caption Maratus volpei: на сегодняшний день известно о 85 видах пауков-скакунов
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Maratus suae Правообладатель иллюстрации Joseph Schubert
Image caption Maratus suae: экзотические цвета наблюдаются только у самцов
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Maratus noggerup Правообладатель иллюстрации Joseph Schubert
Image caption Maratus noggerup: эти пауки обнаружены лишь в Австралии
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