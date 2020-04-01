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Да, пауки не всем нравятся. Но посмотрите на этих малышей - они же просто обворожительны!
Журнал Zootaxa опубликовал фотографии семи до сих пор не известных видов австралийских пауков-скакунов рода Maratus.
Они, так же, как и их родственники из той же семьи Maratus volans, отличаются тем, что самцы привлекают самок своей невероятной раскраской.
Новых пауков обнаружил 22-летний Джозеф Шуберт из австралийского Музея королевы Виктории.
В научной литературе на данный момент описаны 85 видов этих пауков. 12 из них обнаружил Шуберт.
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Обнаруженные пауки теперь официально называются Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei, и Maratus inaquosus. Почти все они - из Западной Австралии.
Сам Шуберт говорит, что больше всего ему нравится Maratus constellatus, именно потому, что его брюшко похоже на картину Ван Гога. Он нашел паука в семи часах езды от Перта в Западной Австралии. Сonstellatus на латыни означает "звездоподобный".
Многие особи пауков названы в честь энтузиастов-любителей, кто их нашел, и, как уверен Шуберт, открыты еще далеко не все виды пауков.
Пауки-прыгуны обычно очень невелики - размером не больше рисового зернышка. Пестрой раскраской отличаются лишь самцы - самки обычно однотонно коричневого, серого или бежевого цвета.
Самцы в попытке привлечь внимание противоположного пола демонстрируют свои ноги и живот. У некоторых даже есть нечто похожее на закрылки, которые могут распускаться подобно вееру. Именно из-за этого пауков-скакунов сравнивают с павлинами. На английском языке этот вид называется peacock spider, или "паук-павлин".
Теперь зоологи-любители надеются обнаружить новые виды.
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