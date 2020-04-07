Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сидеть в изоляции и не испортить отношения - непросто.

Помните шутки на тему того, что после пандемии многие семьи распадутся? Смех смехом, а в Китае сейчас действительно всплеск бракоразводных процессов. С начала марта о росте числа разводов сообщили загсы более десяти крупных китайских городов, подсчитали в издании Financial Times. Русская служба Би-би-си спросила о том, как сохранить отношения в четырех стенах, у кандидата психологических наук Кристины Иваненко и психолога и писателя Натальи Толстой. Вот, что они советуют.

Ввести мораторий на ссоры

Вынужденное нахождение дома более месяца нужно воспринимать как чрезвычайную ситуацию, даже военное положение, - предупреждает Кристина Иваненко. Поэтому для пары очень важно ввести мораторий на любые выяснения отношений. "Вам еще месяц жить в одном пространстве, и хлопать дверью сейчас - не лучшее время", - рассказывает она. Да и докопаться до истины в условиях стресса и неопределенности все равно не получится. Так что "максимально берегите друг друга, словно вы только что вернулись с войны".

Найти свой угол

Одна из главных ошибок сейчас - проводить все время вместе. В нормальной жизни отношения - это сменяющий друг друга ритм встреч и расставаний, который нужно стремиться сохранить. Даже в однокомнатной квартире нужно найти свой угол - поставить цветок, повесить ширму, отвернуть диван к окну. Это место, где каждый из партнеров будет заниматься чем-то своим, не сигнализирует о проблемах в отношениях. Напротив, позволит снизить напряжение и избежать конфликтов.

Заниматься спортом

Столько слов уже сказано о том, что во время самоизоляции нужно всеми силами сохранять физическую форму, но, оказывается, нужно это не только для здоровья. Гиподинамия разрушительно влияет на наше самоощущение, а, значит, и на отношения. Час спорта в день снижает уровень стресса в разы, утверждают психологи. Даже если в обычной жизни вы обходили спортзал стороной, вспоминаем, сейчас - ситуация чрезвычайная.

Не забывать о внешности

Брились раз в два дня раньше - делайте это столько же, пользовались декоративной косметикой - не стоит забывать о ней и сейчас. Чем больше многие из нас находятся дома, тем больше походят на бомжей, - сетует Наталья Толстая. В то же время наша собственная внешность зачастую становится фактором раздражения. Не партнера, хотя и это логично, а нас самих. И сейчас важно уделять ей не меньше внимания, чем в обычной жизни.

Поддерживать гигиену. Эмоциональную

Это уже не про внешность, а про увлечения. Вы - любитель слэшеров и тяжелой музыки? От них лучше отказаться в пользу более нейтрального эмоционально и даже позитивного контента. В нестандартной ситуации тяжелая музыка и фильмы могут оказать угнетающее воздействие, даже если раньше вы без проблем проводили вечера за фильмами ужасов.

Придерживаться расписания

Находясь дома 24/7, мы лишены структуры времени, которая была раньше. Речь идет о подъеме в одно и то же время, поездках на работу/учебу и проч. Сейчас нужно придумать новый тайминг, причем так, чтобы он более-менее совпадал с таймингом партнера. Как бы не претила вам жизнь по расписанию, сделайте исключение - вставайте в одно и то же время, старайтесь обедать и ужинать вместе. Это поможет вам эффективно потратить этот месяц (а может быть и больше) и справиться с удаленной работой/учебой, а там и до освоения чего-то нового недалеко. Благо, возможностей онлайн предостаточно. Чем больше удовлетворены результатами своей работы вы будете, тем больше позитивных ресурсов у вас будет для отношений.

Ничего не помогает?

Если вы все равно постоянно раздражены партнером и не видите в вынужденном пребывании вместе решительно никакой радости, Кристина Иваненко советует помогать другим. Главное - делать это вместе. "Придумайте, как вы можете быть полезны вашим соседям, родственникам, благотворительным организациям. Если делать это вместе, это сближает и укрепляет отношения гораздо больше, чем совместный ужин и просмотр сериалов", - уверена она.