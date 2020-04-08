"Виноваты печенеги". Рунет отреагировал на обращение Путина к народу
В своем обращении к россиянам президент Владимир Путин пообещал, что страна победит коронавирус, и сравнил эпидемию Covid-19 с набегами печенегов и половцев.
"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем," — сказал президент в своей речи в среду.
Упоминание Путиным печенегов и половцев повлекло за собой волну шуток в соцсетях. Пользователи поинтересовались, когда в России отпразднуют победу над печенегами и вспомнили другие исторические успехи страны.
"В Россию вернулись печенеги"
В соцсетях тут же появились шутки о возвращении печенегов в Россию.
Один пользователь отмечает, что "в последний раз печенеги были в трендах твиттера аж в 11-м веке".
"Природа во время пандемии очистилась настолько, что в Россию вернулись печенеги",- шутит стендап комик Боб Фарбер.
Не обошлось и без мемов, главным героем которых стало печенье.
День победы над печенегами
В ответ на заявление Путина пользователи "Твиттера" поинтересовались, будет ли в России соответствующий праздник.
"А когда у нас День Победы над печенегами? Будет ли парад?" — задается вопросом пользователь "историк-алкоголик".
"Чтобы победить коронавирус, нужно 9 мая провести парад победы над печенегами!" — иронизирует блогер Сталингулаг.
Другие выразили сожаление, что президент не упоминает более современные достижения страны.
"Никого не обидеть"
Некоторые заподозрили, что Путин обратился к примеру печенегов и половцев, чтобы избежать современных сравнений
"Печенегов и половцев откопал, видимо, чтобы никого из нынешних не обидеть", — предполагает журналистка Ольга Бычкова.
"Думаю, что при нефти за 70$ этот экскурс в историю мог обогатиться упоминанием о монголах, немцах, французах, поляках и шведах. Но при нефти за 30$ упоминают тех, кто уже не может обидеться", — замечает популярный аккаунт "Ехидные твиты".
В чем еще виноваты печенеги?
Некоторые пользователи посчитали, что печенеги и половцы могли быть виноваты в различных бедах в России.
"Вот вы все ржете, а печенеги и половцы помешали Овечкину забить 800 голов", — заявляет в "Твиттере" спортивный журналист Алексей Шевченко.
"Оказывается печенеги перекладывают плитку по 100 раз, воруют из бюджета, покупают дорогущие дома на Рублёвке и устраивают детей на жирные должности повсюду", — иронично удивляется один из пользователей.
"Все встало на свои места. Во всех бедах виноваты великая отечественная, лихие 90-е, печенеги и половцы",- заключает другой.