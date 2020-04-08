"Виноваты печенеги". Рунет отреагировал на обращение Путина к народу

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В своем обращении к россиянам президент Владимир Путин пообещал, что страна победит коронавирус, и сравнил эпидемию Covid-19 с набегами печенегов и половцев.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем," — сказал президент в своей речи в среду.

Media playback is unsupported on your device "Зараза коронавирусная": Путин сравнил Covid-19 с половцами и печенегами

Упоминание Путиным печенегов и половцев повлекло за собой волну шуток в соцсетях. Пользователи поинтересовались, когда в России отпразднуют победу над печенегами и вспомнили другие исторические успехи страны.

"В Россию вернулись печенеги"

В соцсетях тут же появились шутки о возвращении печенегов в Россию.

Один пользователь отмечает, что "в последний раз печенеги были в трендах твиттера аж в 11-м веке".

"Природа во время пандемии очистилась настолько, что в Россию вернулись печенеги",- шутит стендап комик Боб Фарбер.

Не обошлось и без мемов, главным героем которых стало печенье.

День победы над печенегами

В ответ на заявление Путина пользователи "Твиттера" поинтересовались, будет ли в России соответствующий праздник.

"А когда у нас День Победы над печенегами? Будет ли парад?" — задается вопросом пользователь "историк-алкоголик".

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Интересно, сколько осталось ждать прежде чем «Единая Россия» предложит выделить 15 миллиарда на празднование очередной годовщины победы над печенегами? — Alexey Navalny (@navalny) 8 апреля 2020 г.

"Чтобы победить коронавирус, нужно 9 мая провести парад победы над печенегами!" — иронизирует блогер Сталингулаг.

Другие выразили сожаление, что президент не упоминает более современные достижения страны.

Пропустить Twitter пост , автор: @fe_city_boy Я: Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про Великую Отечественную и найдёт, чем ещё Россия может гордиться.



Путин: Печенеги. — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) 8 апреля 2020 г.

"Никого не обидеть"

Некоторые заподозрили, что Путин обратился к примеру печенегов и половцев, чтобы избежать современных сравнений

"Печенегов и половцев откопал, видимо, чтобы никого из нынешних не обидеть", — предполагает журналистка Ольга Бычкова.

Пропустить Twitter пост , автор: @vint_67 -Димон,что бы под конец мощное завернуть такое?

Может про победу в 1945?

-Владимир Владимирович, так уже много раз, народ смеется уже!

-Может Бородино, 1812 год?

-Нет, Французы тоже страдают.

-Кого мы еще побеждали?

-Можно про Печенегов, ХЗ кто это и когда было!

-О!Печенеги! pic.twitter.com/MmNVNwJsL7 — Этакая смесь нигилизма с хамством (@vint_67) 8 апреля 2020 г.

"Думаю, что при нефти за 70$ этот экскурс в историю мог обогатиться упоминанием о монголах, немцах, французах, поляках и шведах. Но при нефти за 30$ упоминают тех, кто уже не может обидеться", — замечает популярный аккаунт "Ехидные твиты".

Пропустить Twitter пост , автор: @asbesedin то есть он дочитал учебники истории уже до печенегов, посол Польши может выдыхать пока, Константинополь наготове — Артем Беседин (@asbesedin) 8 апреля 2020 г.

В чем еще виноваты печенеги?

Некоторые пользователи посчитали, что печенеги и половцы могли быть виноваты в различных бедах в России.

"Вот вы все ржете, а печенеги и половцы помешали Овечкину забить 800 голов", — заявляет в "Твиттере" спортивный журналист Алексей Шевченко.

"Оказывается печенеги перекладывают плитку по 100 раз, воруют из бюджета, покупают дорогущие дома на Рублёвке и устраивают детей на жирные должности повсюду", — иронично удивляется один из пользователей.

Пропустить Twitter пост , автор: @ivan_f_davydov Некоторые проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в обеспечении больниц, - это тяжелейшие последствия войны Игоря Святославича с половцами. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 8 апреля 2020 г.

"Все встало на свои места. Во всех бедах виноваты великая отечественная, лихие 90-е, печенеги и половцы",- заключает другой.