"Не имитация, а интерпретация". "Изоизоляция" глазами искусствоведа

Правообладатель иллюстрации Mari Saxon Image caption Воспроизведение автопортрета Фриды Кало.

В конце марта российские пользователи соцсетей запустили флешмоб "Изоизоляция". Суть в том, что каждый может попытаться воссоздать известное произведение искусства - картину или скульптуру - из подручных средств. Фото своих творений пользователи выкладывают в группу в "Фейсбуке", в которой на данный момент состоят уже более 300,000 участников. Мы попросили искусствоведа и куратора Третьяковской галереи Кирилла Светлякова выбрать несколько интересных работ пользователей и оценить их с художественной точки зрения.

"У меня сложилось впечатление, что люди живут неплохо. У них есть осветительные приборы, грим, раритетные вещи дома. Можно сказать, что в социальном смысле это своеобразный портрет среднего класса, и довольно благополучного. Несмотря на то, что среди выбранных произведений много весьма предсказуемых, общеизвестных вещей, также есть много индивидуального. Это говорит о том, что люди листают альбомы, ходят в музей, то есть это люди обеспеченные. Такая изобретательность требует и вкуса, и некоторых условий, чтобы это воспроизвести", - замечает Светляков.

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Франс Хальс, "Групповой портрет регентш приюта для престарелых в Гарлеме", 1664. Исполнение: Аня Закандырина, Ирина Павлова, Юлия Старкина, Светлана Голенкова, Вера Савватеева

Мне понравилось, что люди попытались воспроизвести эту работу в ситуации отдаления, используя социальные сети для группового портрета. В конструировании был момент коммуникации, совместного действия. Этот опыт мне кажется продуктивным для истории искусства, именно как форма сетевого искусства. Момент такого коммуницирования и преодоления расстояний, создание целостного образа в ситуации удаления мне кажется очень интересным.

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"Умирающий лев". Эскиз Бертеля Торвальдсена, скульптура Лукаса Ахорна, 1818-1821.Исполнение: Николай Грачиков

Во-первых, в этом обыгрывании есть ирония, а также есть момент дистанцирования и критического осмысления. При этом, получился очень красивый образ. В этой ситуации очень легко скатиться в пародийный трэш, но здесь все получилось красиво. Кстати, мужчина как модель в этом смысле - это рискованно, но получилось очень убедительно и красиво, потому что он будто пытался вжиться в этот образ, и при этом его спародировал.

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Диего Веласкес, "Портрет инфанты Маргариты-Терезии в голубом платье", 1659. Исполнение: Алиса Молинари

Во-первых, пространственные отношения у Веласкеса репрезентировать крайне сложно, потому что это художник, который видит форму исключительно в пространстве, то есть, не изолировано. У него и силуэты рваные, некрасивые, потому что вся форма - она из пространства рождается. Тут, конечно, нужно было придумать конструкцию, и это свидетельствует о том, что этот человек Веласкеса очень хорошо понимает. Вот почему эта имитация получилась такой убедительной. Конечно, такие нестандартные опыты конструирования всегда радуют, это всегда интересно, в том числе, когда конструирование происходит в бытовых условиях.

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Франсуа Буше, "Три грации", 1735-1740.Исполнение: Кира Кузнецова

Это, конечно, шедевр. Разыграть Буше при помощи куриц и сделать это красиво - это очень сложно. В этом есть как раз и ощущение стиля рококо, но при этом все разыграно в кухонных условиях. Хотя, надо сказать, что жанр кухни в рококо тоже присутствовал - это был такой нижний этаж, бытовой жанр. То, как она это все разыграла так живописно и изящно - это образец демократичного рококо, хотя рококо - это придворный стиль. Вообще, весь этот проект - это триумф демократии. Демократия оказывается изобретательной, но не инновативной, я бы сказал. Это же воспроизводство уже существующих образов, хотя это и задано правилами игры.

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Валентин Серов, "Девочка с персиками", 1887.Исполнение: Саша Николов

Очень запомнилась "Девочка с персиками" Серова, где моделью является мужчина. Надо сказать, что он переосмыслил эту Верочку Мамонтову в таком передвижническом, социальном ключе. Как будто какой-нибудь персонаж у Василия Перова перешел к Серову. Он придумал онтологичный образ и его воспроизвел - то есть, он что-то добавил к Серову. В этом случае чисто формальное моделирование надоедает.

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Густав Курбе, "Происхождение мира", 1866. Исполнение: Ольга Москвина

Воссоздание "Происхождения мира" Густава Курбе при помощи натюрморта и проволоки - это уже опыт художественный. Это уже интерпретация, причем интерпретация в духе XIX века. Художники XIX века очень любили разыгрывать один жанр через другой, например, пейзаж через натюрморт или обнаженную модель через натюрморт, как в данном случае. Поэтому, получилось очень интересно - и точно, надо сказать.

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Люсьен Фрейд, "Социальный смотритель спит", 1995. Исполнение: Василий Стажадзе

В том, что он разыграл, он каким-то образом получился красивее, чем оригинал, именно потому что Фрейд активно муссирует телесность - такую телесность, которая уже в каком-то смысле оторвана от человека. В контексте современного бодипозитива интересно, что это воспринимается как какой-то классический образец, хотя в начале ХХ века так изобразить мужчину никому бы даже в голову не пришло. В этом смысле, это экспериментальная работа, и очень смелая.

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Эдвард Хоппер, "Полуночники", 1942. Исполнение: Артак Оганесян

Это, как раз, образец удачного кукольного театра. С помощью освещения, именно через свет, он достиг драматизации, казалось бы, невозможной в данных условиях - ну какой драматизм в "Лего"? Это, конечно же, определенное мастерство съемки. Такая драматизация конструктора - это же художественная задача, это не имитация, а интерпретация.

Записала Мария Корниенко