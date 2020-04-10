Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горилла - близкий родственник человека. Случаи передачи гориллам коронавируса, однако, пока не известны

В Африке закрылись для туристов большинство заповедников, где водятся большие человекообразные обезьяны. Многие из национальных парков, где живут другие виды обезьян, закрылись для всех.

Пока неизвестно, может ли примат в принципе заразиться коронавирусом, но есть опасение, что ближайшие родственники человека подвержены этой опасности в той же степени, что и мы.

В начале этой недели в Нью-Йоркском зоопарке коронавирус впервые подтвердили у тигра. Симптомы были обнаружены еще у трех тигров и двух львов.

Кирстен Джиларди - главный ветеринарный сотрудник организации Gorilla Doctors ("врачи горилл"), работающей в лесах Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго. "Мы не знаем, заражались ли вирусом горные гориллы; Свидетельств этого мы не видели, - говорит она. - но так как горные гориллы подвержены человеческим патогенам, мы знаем, что они могут заражаться респираторными заболеваниями".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коронавирус поражает дыхательные пути

Горные гориллы (Gorilla beringei beringei) - вид, находящийся под угрозой уничтожения. Они водятся только в джунглях Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго. Во всех трех странах есть случаи заражения коронавирусом людей и по рекомендации Международного союза охраны природы закрыты заповедники.

При общении с приматами необходимо соблюдать дистанцию. Уже давно

Ветеринары и егеря, которые ухаживают за гориллами, продолжают работать. "Многое из тех правил, которым мы сейчас следуем - социальное дистанцирование и самоизоляция - легли в основу рекомендаций по защите горилл", - говорит доктор Джиларди.

Еще до начала пандемии людей просили не подходить к гориллам ближе, чем на семь метров. Новые рекомендации Международного союза защиты природы требуют соблюдать дистанцию в 10 метров и ограничить посещение заповедников людьми. К животным не рекомендуют подпускать людей с симптомами простуды или тех, кто за последние две недели контактировал с больными.

Основные угрозы выживанию человекообразных обезьян - браконьерство и уничтожение среды их обитания. Но вирус - тоже угроза. Сегодня инфекционные заболевания входят в тройку основных угроз жизни некоторых видов человекообразных приматов.В прошлом исследования показывали, что шимпанзе могут заразиться простудой, а вирус эболы, по некоторым версиям, убил в Африке несколько тысяч шимпанзе и горилл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заповедники орангутанов тоже закрылись на карантин

Исследователь биологии приматов профессор Сердж Вик из ливерпульского Университета имени Джона Мурса говорит, что влияние коронавируса на горилл может быть непредсказуемым, поэтому правительства многих стран запретили визиты туристов в заповедники на государственном уровне.

"Мы не знаем, как заражение может на них отразиться, но учитывая, как вирус действует на людей, очевидно, что мы не хотим рисковать. Меры предосторожности, которые сейчас принимаются, важны, если вы хотим уменьшить этот риск", - говорит он.

Центр реабилитации орангутанов Сепилок на острове Борнео - один из множества закрывшихся из-за коронавируса заповедников.

"Эта болезнь может быть смертельной для уже поставленного под угрозу орангутана. Мы не можем этим рисковать. Фонд OAUK сделает все, чтобы орангутаны в Сепилоке оставались здоровыми и не подвергались опасности", - заявила его основательница, председатель британского фонда Orangutan Appeal UK Сьюзен Шиуорд.