Жуткий экспонат. Музеи в соцсетях соревнуются, у кого выставлен самый страшный предмет

Правообладатель иллюстрации Deutsches Historisches Museum/Twitter

Йоркширский музей бросил вызов дружественным галереям в Британии, попросив их рассказать о своих самых страшных экспонатах. Сотрудники музея запустили тред в "Твиттере" под хэштегами "Битва кураторов" и "Самый жуткий предмет."

"Мы начнем с этого волосяного узла 3-4 века с похорон римской дамы. В нем все еще есть заколки…", - такое сообщение появилось в аккаунте Йоркширского музея 17 апреля.

К треду сразу стали присоединяться музеи по всей Британии и за ее пределами. В ход пошли устрашающие фарфоровые куклы, останки неведомых науке существ и жуткие предметы интерьера викторианской эпохи.

Куклы

Популярным претендентом на роль самого страшного предмета в музее стали куклы. Например, Музей Бирмингема опубликовал одну из таких фотографий с лаконичной подписью: "Пожалуй, вот эта кукла."

А вот - кандидаты от музея в Бредфорде:

Негосударственный музей в городке Эгам тоже выбрал куклу в качестве самого страшного экспоната. В подписи к фотографии говорится: "Когда ты думаешь, что ничего хуже уже быть не может, мы представляем..."

Не обошлось и без жуткой куклы-чревовещателя викторианской эпохи, которой поделился музей города Или в Кембриджшире.

Поделиться фотографией своей страшной куклы решил и Музей страха и чудес в Канаде - и даже создал аккаунт в "Твиттере" специально для этого. Самым страшным экспонатом музея выбрали немецкую восковую куклу XIX-го века - часть ее лица расплавилась от хранения на нагревшемся чердаке.

Ритуальные атрибуты

Еще одной категорией в треде самых жутких музейных экспонатов стали ритуальные и магические объекты. Например, куратор Музея Питт-Риверса в Университете Оксфорда поделился снимком экспоната 1911 года - сердца овцы, пронзенного гвоздями и иголками. Он пояснил, что предмет использовался для снятия проклятий.

Ему ответил музей города Скарборо на северном побережье Англии, опубликовав свой аналог: "Здорово. А у нас есть сердце голубя, проткнутое иголками для наказания ведьм."

На что куратор парировал: "Здорово. А у нас есть настоящая ведьма". На его втором снимке можно увидеть серебряный флакон с табличкой, на которой написано, что в сосуде заключена ведьма.

Канадское музейное объединение Provincial Museum поделилось фотографией проклятой детской игрушки. Сотрудники утверждают, что игрушка, безобидная на первый взгляд, была найдена в стене 155-летнего особняка и передвигается по музею самостоятельно.

"Работники ставят ее на одно место, а потом находят в совершенно другом", - объясняется в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @PEIMuseum Bringin’ our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN’S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it “Wheelie” - and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobject pic.twitter.com/FQzMzacr8a — PEI Museum (@PEIMuseum) 17 апреля 2020 г.

Среди жутких предметов оказались также медицинские инструменты. Например, Немецкий исторический музей поделился фотографией маски времен эпидемии чумы.

Фантастические твари

В ответ на вызов Йоркширского музея, шотландский Музей естественной истории опубликовал фотографию своей "русалки".

Музей Уэйкфилда - небольшого города на севере Англии - выложил в "Твиттер" фотографию своего жуткого экспоната. Им оказалось чучело домашней собаки в стеклянном ящике.

"Мои коллеги заверили меня, что чучело домашнего животного, обреченное провести вечность, глядя с тоской из стеклянной коробки, это действительно жутко", - объяснил свой выбор сотрудник музея.

А музей-особняк York Mansion House, ранее служивший резиденцией мэра города, разместил фотографию мумифицированной кошки. Оказалось, что страшен не столько сам экспонат, сколько история его обнаружения. "Ее нашли под половыми досками над нашим правительственным залом, окруженную кольцом из ореховых скорлупок", - сообщил музей.

Пропустить Twitter пост , автор: @YorkMansionHse Ok so our entry for #creepiestobject is, of course, our mummified cat. It was found concealed in the floorboards above our State Room surrounded by a ring of hazelnut shells. The X-ray below was taken at a local vets (no one else had a machine big enough!) #CuratorBattle pic.twitter.com/O9nUoBp6gC — York Mansion House (@YorkMansionHse) 17 апреля 2020 г.

Предметы интерьера

Нориджский замок тоже не упустил возможности поделиться своим самым жутким экспонатом - подушечкой для булавок в виде горохового боба с миниатюрными детскими головами вместо горошин.

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Фотография Музея йоркского замка стала одной из самых популярных в треде. На ней изображены фигурки, играющие в карты, но сделаны они из крабовых ног и клешней. "Типичные викторианцы, они любили странные и жуткие вещи", - написали сотрудники музея в "Твиттере".