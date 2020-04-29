Расскажите нам о своих планах после карантина!

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На самоизоляции вы решили круто изменить свою жизнь?

Хотите теперь все поменять и воплотить заветную мечту? Может быть, вы теперь грезите о кругосветном путешествии после открытия границ? Или, наоборот, собираетесь и дальше работать только из дома? Напишите нам об этом (форма - ниже)! А мы напишем вам в ответ и расспросим подробнее для нашей публикации.