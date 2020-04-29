Министерство глупых походок: как развлекаются в карантине жители Детройта

Если вы думали, что министерство глупых походок могло быть только экранным шедевром Джона Клиза и его товарищей по сатирическому коллективу "Монти Пайтон", вы ошибались.

Знаменитый скетч удалось воплотить в жизнь жительнице американского города Детройт (штат Мичиган) Лиз Кото.

Для этого ей понадобилось выставить на тротуаре перед своим домом объявление: "Вы вступили в зону юрисдикции министерства глупых походок. Немедленно приступайте к глупой походке".

Все остальное записала камера видеонаблюдения на дверном звонке. Записи выставлены в "Инстаграме". Наслаждайтесь.

Скетч о министерстве глупых походок не впервые становится примером для подражания. Поклонники "Монти Пайтона" собираются на международные "дни глупых походок", чтобы показать себя и посмотреть других: например, такой день прошёл год назад в Будапеште.