Министерство глупых походок: как развлекаются в карантине жители Детройта
Если вы думали, что министерство глупых походок могло быть только экранным шедевром Джона Клиза и его товарищей по сатирическому коллективу "Монти Пайтон", вы ошибались.
Знаменитый скетч удалось воплотить в жизнь жительнице американского города Детройт (штат Мичиган) Лиз Кото.
Для этого ей понадобилось выставить на тротуаре перед своим домом объявление: "Вы вступили в зону юрисдикции министерства глупых походок. Немедленно приступайте к глупой походке".
Все остальное записала камера видеонаблюдения на дверном звонке. Записи выставлены в "Инстаграме". Наслаждайтесь.
Скетч о министерстве глупых походок не впервые становится примером для подражания. Поклонники "Монти Пайтона" собираются на международные "дни глупых походок", чтобы показать себя и посмотреть других: например, такой день прошёл год назад в Будапеште.