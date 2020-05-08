В Новой Зеландии во время карантина угнали 97 машин с одной стоянки. Большинство из них уже нашли

Правообладатель иллюстрации Jucy Image caption Угонщики обнаружили прокатные авто с ключами внутри

Наверное, это казалось автоугоном мечты. Целая стоянка, заполненная автомобилями, которые сдают в прокат. Машины - в прекрасном состоянии, готовые ехать, с ключами в замках зажигания.

Воры принялись за работу, действуя под прикрытием необычайно жесткого новозеландского локдауна.

Они прорезали дыру в заборе оклендской автопрокатной компании Jucy, сняли с петель ворота и начали по одной вывозить машины с парковки.

Новая Зеландия в условиях карантина практически замерла, поэтому кража далась легко. Возможно, даже слишком легко, потому что угонщики вернулись за еще одной партией машин. А потом - еще за одной.

Всего угнали 97 автомобилей.

Кража пришлась на длинные выходные и заняла несколько дней. Партии машин угоняли по пустынным дорогам Окленда.

"Если честно, это было как удар под дых", - поделился с Би-би-си начальник отдела проката компании Jucy Том Рудденклау. "Мы не могли поверить, что пока все в стране делают свой вклад и заботятся друг о друге, кто-то может пойти на столь наглое ограбление", - говорит он.

"Что-то было не совсем так"

Прокатные центры Jucy известны по всей Новой Зеландии. Если вы там были, то тоже наверняка их видели. Jucy - один из ведущих прокатчиков автобусов для кемпинга, с помощью которых большая часть туристов открывает для себя Новую Зеландию.

Фирменный зеленый цвет автобусов известен всем, поэтому угонять их кажется глупой затеей. Поэтому автобусы почти не трогали. Среди угнанных машин их было всего несколько, остальные - обычные автомобили без фирменной раскраски.

Правообладатель иллюстрации jucy.com Image caption Jucy в основном известна благодаря своим домам на колесах

Что произошло потом?

В самой компании угона даже не заметили, пока им не сообщили из полиции. Автомобили находились на резервной парковке, кража произошла в праздничный день, в конце апреля, и никто не проверял, на месте ли эти 97 машин.

В тот момент на дорогах Новой Зеландии практически не было движения, потому что действовал карантин. Но полицейские все равно продолжали патрулировать трассы.

"Мы поняли, что это выглядит подозрительно, - рассказал Би-би-си полицейский Мэтт Срхой. - Автомобили привлекли внимание из-за манеры вождения. В итоге несколько патрульных машин отправились в погоню".

"Когда стало понятно, что перед нами большое количество автомобилей Jucy, которые оказались там при необычных обстоятельствах, мы решили, что они похищены и предупредили компанию", - продолжил инспектор.

Поддержка местного населения

Если бы кража произошла в обычный день, было бы неприятно, но этот случай казался особенно вопиющим, поскольку в тот момент страна делала все возможное, чтобы справиться с пандемией коронавируса.

"Это обескураживает. Это самый крупный угон автомобилей, что я видел, - рассказал Срхой. - Очень печально, что люди занимаются подобным, когда у нас карантин".

Новая Зеландия тогда находилась на четвертом уровне карантина, и некоторые меры были строже, чем в других странах.

Компания Jucy пыталась оказать посильную помощь. Она предоставила крупные дома на колесах с туалетом и душем людям, которым негде самоизолироваться. Также автомобили компании развозили продукты.

Правообладатель иллюстрации Jucy Image caption Во время карантина на автомобилях Jucy развозили продкуты

Когда новость о краже автомобилей попала в заголовки газет, местные жители поддержали компанию.

"Люди сплотились вокруг Jucy", - рассказал руководитель отдела проката Том Рудденклау. Компания бесплатно получила рекламные щиты, чтобы рассказать об инциденте и чтобы люди могли обращаться в полицию, если видели в интернете объявление о продаже автомобиля по подозрительно низкой цене.

"Полиция и жители показали себя с лучшей стороны"

В итоге карантин, благодаря которому стала возможна кража, и помог ее раскрыть. По словам полиции, отсутствие движения на дорогах помогло найти автомобили и тех, кто их похитил.

Большинство машин уже возвращены в Jucy. Всего было возвращено 85 авто, и 29 человек были арестованы по подозрению в совершении угона.

Хотя многие из них были связаны с местными бандами, полиция сообщила, что преступление, по всей видимости, было плохо спланировано и похитители не продумали свои действия до конца.

Для Jucy это стало большим шоком, но большинство автомобилей вернулись в строй и будут готовы к использованию, когда бизнес вернется в привычную колею. Новая Зеландия заслужила похвалу со стороны других стран в борьбе с коронавирусом и постепенно начинает смягчать карантинные меры.

Правообладатель иллюстрации Jucy Image caption Полиция уверена, что остающиеся в угоне автомобили найдутся

"Это сильно ударило по нашему бизнесу, - рассказал Би-би-си основатель компании Тим Элпи. - Это ужасная ситуация, но можно в этом найти и позитив: люди предлагали свою помощь, а полиция сработала на отлично, арестовав угонщиков и вернув большинство машин".

С ним солидарен его коллега Том Рудденклау: "Полиция была выше всяких похвал, и люди тоже показали себя с наилучшей стороны".

Инспектор Срхой уверен, что ему и его коллегам удастся найти все угнанные автомобили: "Мы нашли 85 авто, и нет никаких причин, которые бы нам помешали отыскать еще 12".