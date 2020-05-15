Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Энтони Канти отпраздновал выигрыш вместе со своей женой Кэти

Человек, спасший жизнь полицейскому, когда у того случился инфаркт, выиграл миллион фунтов стерлингов в лотерее Euromillions (примерно 1,2 млн долларов).

Как-то в апреле 33-летний Энтони Канти из графства Эссекс заметил, что ехавший с ним в одном автобусе полицейский потерял сознание. Он начал делать ему непрямой массаж сердца и поддерживал в нем жизнь до приезда скорой.

5 мая тот же Энтони узнал, что в одночасье стал миллионером: купленный им лотерейный билет оказался выигрышным.

Переживший инфаркт полицейский поправился и, узнав о выигрыше своего спасителя, сказал, что у хороших людей и карма хорошая.

"Я не брошу свою работу"

Энтони Канти работает в водопроводной компании, из-за чего должен был ездить на работу даже в условиях локдауна. Как-то вечером он, как обычно, возвращался домой на автобусе, когда ехавший рядом с ним полицейский буквально рухнул ему на колени.

Следуя инструкциям оператора службы экстренной помощи, а также вспомнив те тренинги, которые он проходил на работе, Энтони стал делать полицейскому непрямой массаж сердца и не останавливался вплоть до прибытия парамедиков.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Буквально за день до объявления победителя в лотерее пара завела таксу, которую назвали Лаки (Счастливчик)

Полицейский был вертолетом доставлен в больницу, где провел пять дней в реанимации.

Энтони остается на связи с полицейским, звоня ему время от времени, чтобы узнать, как у него дела.

У Канти двое детей. Лотерейный билет он купил по дороге на работу.

"Я точно знаю, что не брошу свою работу. Я горжусь тем, что мы делаем, и не собираюсь это прекращать", - говорит он.