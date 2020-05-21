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Знаменитый британский музыкант, один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс пожаловался, что его бывший напарник Дэвид Гилмор не дает ему использовать сайт группы для продвижения своего сольного творчества.

Из-за прав на использование бренда Pink Floyd музыканты уже ругались в прошлом веке.

На этой неделе Уотерс выложил в сеть видео с новой версией песни Mother из культового альбома Pink Floyd "Стена", которую он записал дома, находясь на самоизоляции.

"Возникает вопрос, почему это видео недоступно на сайте, который называет сам себя Pink Floyd? Ответ в том, что так произошло из-за того, что на этом сайте нет вообще ничего моего. Дэвид Гилмор не дает публиковать мое творчество на этом сайте", - пожаловался рок-ветеран в видеообращении на своем YouTube-канале.

Музыкант рассказал, что около года назад организовал встречу еще живущих участников Pink Floyd в лондонском аэропорту, на которой хотел урегулировать разногласия, но попытка не увенчалась успехом.

"Я тогда предположил, что 30 миллионов подписчиков сайта подписались на него из-за той работы, которую проделали мы впятером: Сид [Барретт], я, Рик [Ричард Райт], Ник [Мейсон] и Дэвид [Гилмор]. И что было бы справедливо, если бы мы все имели равный доступ к подписчикам и могли делиться своими проектами", - рассказал Уотерс.

"Но Дэвид думает, что это он владеет сайтом, - пожаловался музыкант, - Похоже, он полагает, что раз я покинул группу в 1985 году, это он владеет Pink Floyd. Что он и есть Pink Floyd, а я к этому вообще не имею отношения и должен придержать язык".

Гилмор пока не никак не отреагировал на заявление Уотерса.

Роджер Уотерс ушел из Pink Floyd в 1985 году, после чего пытался через суд добиться запрета для своих бывших коллег по группе использовать товарный знак Pink Floyd, а также выступать и выпускать новые альбомы под этим названием, но в конечном итоге проиграл эту тяжбу.

В 2013 году в интервью Би-би-си он признал, что зря подал в суд на Гилмора и Мейсона, и сказал, что был неправ.