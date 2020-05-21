Древняя Пальмира спустя пять лет после захвата боевиками ИГ
Исполнилось пять лет с захвата древнего города Пальмира боевиками группировки "Исламское государство". Взяв под контроль территорию исламисты разрушили множество бесценных исторических памятников.
Храмы, погребальные башни и Триумфальная арка были взорваны джихадистами, которые сочли эти архитектурные шедевры проявлениями идолопоклонства.
Пальмира была построена в I-II веках н.э. в период римского владычества. Она привлекала множество туристов со всего мира. Это фото сделано в 2014 году незадолго до прихода джихадистов
Для уничтожения памятников исламисты использовали взрывчатку. Это фото было сделано боевиками в храме Бэла незадолго до его разрушения
ЮНЕСКО осудила варварские разрушения древнего города, назвав их военными преступлениями.
Некоторые эксперты предположили, что боевики разграбляли руины Пальмиры для того, чтобы продавать найденные предметы старины на рынках антиквариата за рубежом.
На этом фото - руины, находящиеся неподалеку от Триумфальной арки.
Еще до захвата боевиками "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена многими странами, включая Россию) Пальмира серьезно пострадала от обстрелов за четыре года гражданской войны в Сирии.
Тетрапилон - одна из главных достопримечательностей древней Пальмиры, в апреле 2016 года.
На обломках разрушенных ими памятников исламисты писали красной краской по-арабски: "Мы остаемся".
Пальмира несколько раз переходила из рук в руки, пока в 2017 году контроль над ней не установила сирийская армия при поддержке российских военных.
Специалисты надеются, что часть древнего города удастся восстановить.
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