Двух австралийцев наняли для сексуальной фантазии со шваброй. Но они ошиблись адресом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Швабра была ключевым элементом фантазии

Двоих мужчин, вооруженных большим ножом мачете, в Австралии наняли для сексуальной фантазии: они должны были проникнуть в дом клиента. Но они ошиблись адресом.

Один из двоих мужчин теперь оправдан по статье о проникновении в жилище с оружием, сообщают австралийские СМИ.

В июле 2019 года житель города Гриффит в штате Новый Южный Уэльс нанял двух мужчин через "Фейсбук": он хотел, чтобы они вошли к нему в дом, связали его в одном белье и пощекотали его шваброй. За эти услуги он был готов заплатить до 5 тыс. австралийских долларов (3300 американских долларов), сообщил судья, признавший "необычные" обстоятельства дела.

Однако после этого клиент переехал на другой адрес на расстоянии около 50 км от прежнего места.

На улице, где он жил прежде (при этом в другом доме, по информации некоторых источников), хозяин дома рано утром заметил свет в одной из комнат. Он решил, что это его друг, который обычно заходил за кофе, и крикнул ему, что еще слишком рано.

Когда он в следующий раз открыл глаза, над ним склонились двое мужчин с длинным ножом.

Непрошеные гости обращались к нему по имени своего клиента. Мужчина объяснил, что такой человек здесь не живет и никогда не жил. В конце концов двое с мачете и шваброй поняли свою ошибку, извинились, пожали руку хозяину дома и уехали. Потревоженный хозяин вызвал полицию.

Незадачливые участники ролевой игры в конце концов нашли правильный адрес. Там их встретил их клиент. Интересно, что холодное оружие в его замысел не укладывалось, и он попросил оставить его в машине.

Вскоре за его гостями приехала полиция.