Двух австралийцев наняли для сексуальной фантазии со шваброй. Но они ошиблись адресом
Двоих мужчин, вооруженных большим ножом мачете, в Австралии наняли для сексуальной фантазии: они должны были проникнуть в дом клиента. Но они ошиблись адресом.
Один из двоих мужчин теперь оправдан по статье о проникновении в жилище с оружием, сообщают австралийские СМИ.
В июле 2019 года житель города Гриффит в штате Новый Южный Уэльс нанял двух мужчин через "Фейсбук": он хотел, чтобы они вошли к нему в дом, связали его в одном белье и пощекотали его шваброй. За эти услуги он был готов заплатить до 5 тыс. австралийских долларов (3300 американских долларов), сообщил судья, признавший "необычные" обстоятельства дела.
Однако после этого клиент переехал на другой адрес на расстоянии около 50 км от прежнего места.
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На улице, где он жил прежде (при этом в другом доме, по информации некоторых источников), хозяин дома рано утром заметил свет в одной из комнат. Он решил, что это его друг, который обычно заходил за кофе, и крикнул ему, что еще слишком рано.
Когда он в следующий раз открыл глаза, над ним склонились двое мужчин с длинным ножом.
Непрошеные гости обращались к нему по имени своего клиента. Мужчина объяснил, что такой человек здесь не живет и никогда не жил. В конце концов двое с мачете и шваброй поняли свою ошибку, извинились, пожали руку хозяину дома и уехали. Потревоженный хозяин вызвал полицию.
Незадачливые участники ролевой игры в конце концов нашли правильный адрес. Там их встретил их клиент. Интересно, что холодное оружие в его замысел не укладывалось, и он попросил оставить его в машине.
Вскоре за его гостями приехала полиция.