Пятилетний мальчик собрал 320 тысяч фунтов, передвигаясь на протезах

Пятилетний мальчик, у которого ампутированы обе ноги, собрал более 400 тыс. долларов для больницы, где ему спасли жизнь.

У Тони Хаджела - новые протезы. До конца июня он рассчитывает ежедневно при помощи костылей преодолевать небольшие расстояния, чтобы пройти в общей сложности 10 километров.

Тони говорит, что планировал собрать на благотворительность 500 фунтов (чуть больше 630 долларов). Мальчика вдохновил пример ветерана войны Тома Мура, который собрал для британской службы здравоохранения (NHS) более 30 миллионов фунтов к своему 100-летию, передвигаясь по саду на ходунках.

Мальчик собирает средства для детской больницы "Эвелина" в Лондоне. Поток пожертвований от самых разных людей, включая футболиста клуба "Челси" Фрэнка Лампарда, оказался таким мощным, что заметно превзошел самые смелые ожидания.

Тони живет в деревне Кингс-Хилл в Кенте к юго-востоку от Лондона. Ему пришлось ампутировать обе ноги после тяжелейших побоев, нанесенных его первыми, биологическими родителями.

Тони был совсем крохотным, когда попал в больницу. Протезы ему установили в прошлом году. С тех пор, как говорят его новые родители, Тони не может нарадоваться жизни.

"Когда Тони увидел Тома Мура, упорно передвигавшегося по своему саду на ходунках, он сказал: я тоже так могу", - вспоминает приемная мать Тони, Паола Хаджелл.

"Потом мы решили поставить перед собой задачу собрать средства для больницы "Эвелина", врачи которой спасли ему жизнь", - добавляет она.