Очередной испанский шедевр испорчен реставратором-любителем

Правообладатель иллюстрации Europa Press Image caption Полотно Мурильо из частной коллекции пытались "реставрировать" дважды

Испанский коллекционер живописи пришел в ужас, увидев, во что превратилось после реставрации принадлежащее ему полотно "Непорочное зачатие" кисти знаменитого живописца XVII века Бартоломе Эстебана Мурильо.

Живущий в Валенсии владелец картины отдал ее почистить, заплатив за работу 1200 евро. Однако "специалист", по данным испанского информагентства Europa Press, на самом деле был реставратором мебели. Две попытки восстановить первоначальный вид произведения не помогли.

В Испании это не первый подобный случай. В 2012 году пожилая прихожанка церкви неподалеку от Сарагосы взялась реставрировать ценную фреску, которую после этого прозвали "Обезьяним Христом".

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В прошлом году находящуюся в одной из церквей Наварры статую святого Георгия XVI века после попытки реставрации сравнили с фигуркой из немецкого игрового набора Playmobile.

Правообладатель иллюстрации ArtUs Restauración Patrimonio Image caption Скульптура святого Георгия до и после реставрации

В Испании нет закона, запрещающего заниматься реставрацией произведений искусства без должных навыков и квалификации.

Испанская ассоциация реставраторов назвала последний случай в Валенсии "актом вандализма".

"Отсутствие правового регулирования оставляет наше наследие без защиты, - говорится в заявлении ассоциации. - Одновременно квалифицированные реставраторы в последние годы вынуждены эмигрировать или оставлять свое дело из за недостатка возможностей".