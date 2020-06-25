Самый жаркий день этого лета: зной и долгая изоляция выгнали на пляжи столько британцев, что власти забили тревогу
В четверг в Англии жара, нарастающая уже третий день, достигла пика: столбик термометра поднялся до отметки плюс 33,3 по Цельсию. Самый жаркий день с начала этого года также отмечен в Уэльсе и Шотландии.
Многие британцы, изможденные долгим карантином, в предвкушении нехарактерно жарких дней кинулись на пляжи - в Брайтон, Борнмут, Бридлингтон.
В четверг городские пляжи Борнмута, находящегося в графстве Дорсет, переполнились как местными загорающими, так и приезжими из других областей Британии, и город перестал справляться со шквалом туристов.
Городским властям приморского Борнмута пришлось объявить о "крупном инциденте".
Полиция Дорсета призвала людей воздеражаться от посещения местных пляжей и усилила патрули в ответ на проявления хулиганства и антисоциального поведения.
"Мы по-прежнему переживаем кризис в области здравоохранения, и столь большое количество людей, скапливающихся в одном месте, ложится дополнительным бременем на наши службы экстренной помощи", - сказал замначальника полиции Дорсета Сэм де Рейя.
По заявлению местного совета Борнмута, многие приезжие в нарушение запрета парковали автомобили в неположенных местах, бросали повсюду остатки еды и прочий мусор, незаконно разбивали палатки на пляже для ночевки, оскорбляли работников дорожных служб и распивали спиртные напитки в общественных местах.
Местный советза последние часы выписал рекордное количество дорожных штрафов - около шестисот.
Живущий в районе Сэндбэнкс в Борнмуте Дэвид Морли сказал Би-би-си: "Нам пришлось лицезреть полный беспредел в поведении и соблюдении общепринятых норм - город просто задохнулся".
Корреспондент Би-би-си Эмили Хадсон сообщает в четверг из Борнмута, что с местного пирса куда ни глянь - повсюду море людей и довольно большое количество растянутых тентов. Под одним отдыхала группа не менее чем из 50 человек.
"Одинчеловек рассаказал мне, что ночевал тут, в палатке, а многие приехали из Бирмингема - это больше шести часов на дорогу туда-обратно. Люди говорят, что после локдауна им захотелось куда-то проехаться. Соблюдать социальное дистанцирование практически невозможно - люди ходят на расстоянии менее двух метров друг от друга", - передает корреспондент.
В середине недели Метеорологическая служба Британии предупредила об оранжевом уровне опасности в связи с установившейся жаркой погодой.
Служба общественного здравоохранения Англии также напомнила, что зной может быть опасен для пожилых людей, детей, а также имеющих хронические заболевания.
Также в четверг уровень УФ-излучения по всей Британии находился на высоком и очень высоком уровнях, что может грозить не только солнечными ожогами, но и развитием рака кожи у людей со светлой кожей.
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