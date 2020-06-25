Самый жаркий день этого лета: зной и долгая изоляция выгнали на пляжи столько британцев, что власти забили тревогу

  • 25 июня 2020
на пляже в Борнмуте Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

В четверг в Англии жара, нарастающая уже третий день, достигла пика: столбик термометра поднялся до отметки плюс 33,3 по Цельсию. Самый жаркий день с начала этого года также отмечен в Уэльсе и Шотландии.

Многие британцы, изможденные долгим карантином, в предвкушении нехарактерно жарких дней кинулись на пляжи - в Брайтон, Борнмут, Бридлингтон.

на пляже в Борнмуте Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Пляж в Борнмуте Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Местным властям пришлось провозгласить ситуацию в Борнмуте "крупным инцидентом" - термин используется обычно для серьезных происшествий, вызывающих основательные перебои в работе транспорта и прочих городских служб

В четверг городские пляжи Борнмута, находящегося в графстве Дорсет, переполнились как местными загорающими, так и приезжими из других областей Британии, и город перестал справляться со шквалом туристов.

Городским властям приморского Борнмута пришлось объявить о "крупном инциденте".

спасатель на пляже в Борнмуте Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Переполненность пляжей ложится дополнительным бременем на службы экстренной помощи, сетуют местные власти
Пляж в Борнмуте Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Нет, это не Сочи и не Анталья, но перед соблазном окунуться или даже попытаться проплыть в прохладных водах Ла-Манша в такой знойные день немногие способны устоять
Пляж в Борнмуте Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption К призыву помнить о социальной дистанции как минимум в два метра большинство отдыхающих оставались равнодушны

Полиция Дорсета призвала людей воздеражаться от посещения местных пляжей и усилила патрули в ответ на проявления хулиганства и антисоциального поведения.

"Мы по-прежнему переживаем кризис в области здравоохранения, и столь большое количество людей, скапливающихся в одном месте, ложится дополнительным бременем на наши службы экстренной помощи", - сказал замначальника полиции Дорсета Сэм де Рейя.

мусор на пляже в Борнмуте Правообладатель иллюстрации MATT PINNER
Image caption Мусор на пляже в Борнмуте в среду вечером

По заявлению местного совета Борнмута, многие приезжие в нарушение запрета парковали автомобили в неположенных местах, бросали повсюду остатки еды и прочий мусор, незаконно разбивали палатки на пляже для ночевки, оскорбляли работников дорожных служб и распивали спиртные напитки в общественных местах.

Местный советза последние часы выписал рекордное количество дорожных штрафов - около шестисот.

палатки на пляже Правообладатель иллюстрации MATT PINNER
Image caption Разбивать палатки на пляже на ночь не разрешается, но многие игнорировали этот запрет

Живущий в районе Сэндбэнкс в Борнмуте Дэвид Морли сказал Би-би-си: "Нам пришлось лицезреть полный беспредел в поведении и соблюдении общепринятых норм - город просто задохнулся".

Корреспондент Би-би-си Эмили Хадсон сообщает в четверг из Борнмута, что с местного пирса куда ни глянь - повсюду море людей и довольно большое количество растянутых тентов. Под одним отдыхала группа не менее чем из 50 человек.

на пляже в Брайтоне Правообладатель иллюстрации GARETH FULLER/PA MEDIA
Image caption Брайтон - одно из самых популярных мест отдыха в Англии, но и здесь такого наплыва курортников не видели уже давно

"Одинчеловек рассаказал мне, что ночевал тут, в палатке, а многие приехали из Бирмингема - это больше шести часов на дорогу туда-обратно. Люди говорят, что после локдауна им захотелось куда-то проехаться. Соблюдать социальное дистанцирование практически невозможно - люди ходят на расстоянии менее двух метров друг от друга", - передает корреспондент.

молодые люди на набережной в Брайтоне Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption После продолжительного карантина многим захотелось насладиться духом свободы
Пляж в Борнмуте Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Хотя немало английских городов находится неподалеку от моря, пляжи Дорсета служат магнитом для очень многих

В середине недели Метеорологическая служба Британии предупредила об оранжевом уровне опасности в связи с установившейся жаркой погодой.

Служба общественного здравоохранения Англии также напомнила, что зной может быть опасен для пожилых людей, детей, а также имеющих хронические заболевания.

люди на набережной в Бридлингтоне Правообладатель иллюстрации DANNY LAWSON/PA MEDIA
Image caption Пляжи "омаровой столицы Европы" Бридлингтона тоже не страдали отсутствием отдыхающих

Также в четверг уровень УФ-излучения по всей Британии находился на высоком и очень высоком уровнях, что может грозить не только солнечными ожогами, но и развитием рака кожи у людей со светлой кожей.

мальчик в надувном бассейне во дворе Правообладатель иллюстрации JUSTIN TALLIS
Image caption Некоторые находчивые лондонцы в районе Хакни обошлись без поездки на пляж

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