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В четверг в Англии жара, нарастающая уже третий день, достигла пика: столбик термометра поднялся до отметки плюс 33,3 по Цельсию. Самый жаркий день с начала этого года также отмечен в Уэльсе и Шотландии.

Многие британцы, изможденные долгим карантином, в предвкушении нехарактерно жарких дней кинулись на пляжи - в Брайтон, Борнмут, Бридлингтон.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Местным властям пришлось провозгласить ситуацию в Борнмуте "крупным инцидентом" - термин используется обычно для серьезных происшествий, вызывающих основательные перебои в работе транспорта и прочих городских служб

В четверг городские пляжи Борнмута, находящегося в графстве Дорсет, переполнились как местными загорающими, так и приезжими из других областей Британии, и город перестал справляться со шквалом туристов.

Городским властям приморского Борнмута пришлось объявить о "крупном инциденте".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Переполненность пляжей ложится дополнительным бременем на службы экстренной помощи, сетуют местные власти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нет, это не Сочи и не Анталья, но перед соблазном окунуться или даже попытаться проплыть в прохладных водах Ла-Манша в такой знойные день немногие способны устоять

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К призыву помнить о социальной дистанции как минимум в два метра большинство отдыхающих оставались равнодушны

Полиция Дорсета призвала людей воздеражаться от посещения местных пляжей и усилила патрули в ответ на проявления хулиганства и антисоциального поведения.

"Мы по-прежнему переживаем кризис в области здравоохранения, и столь большое количество людей, скапливающихся в одном месте, ложится дополнительным бременем на наши службы экстренной помощи", - сказал замначальника полиции Дорсета Сэм де Рейя.

Правообладатель иллюстрации MATT PINNER Image caption Мусор на пляже в Борнмуте в среду вечером

По заявлению местного совета Борнмута, многие приезжие в нарушение запрета парковали автомобили в неположенных местах, бросали повсюду остатки еды и прочий мусор, незаконно разбивали палатки на пляже для ночевки, оскорбляли работников дорожных служб и распивали спиртные напитки в общественных местах.

Местный советза последние часы выписал рекордное количество дорожных штрафов - около шестисот.

Правообладатель иллюстрации MATT PINNER Image caption Разбивать палатки на пляже на ночь не разрешается, но многие игнорировали этот запрет

Живущий в районе Сэндбэнкс в Борнмуте Дэвид Морли сказал Би-би-си: "Нам пришлось лицезреть полный беспредел в поведении и соблюдении общепринятых норм - город просто задохнулся".

Корреспондент Би-би-си Эмили Хадсон сообщает в четверг из Борнмута, что с местного пирса куда ни глянь - повсюду море людей и довольно большое количество растянутых тентов. Под одним отдыхала группа не менее чем из 50 человек.

Правообладатель иллюстрации GARETH FULLER/PA MEDIA Image caption Брайтон - одно из самых популярных мест отдыха в Англии, но и здесь такого наплыва курортников не видели уже давно

"Одинчеловек рассаказал мне, что ночевал тут, в палатке, а многие приехали из Бирмингема - это больше шести часов на дорогу туда-обратно. Люди говорят, что после локдауна им захотелось куда-то проехаться. Соблюдать социальное дистанцирование практически невозможно - люди ходят на расстоянии менее двух метров друг от друга", - передает корреспондент.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После продолжительного карантина многим захотелось насладиться духом свободы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя немало английских городов находится неподалеку от моря, пляжи Дорсета служат магнитом для очень многих

В середине недели Метеорологическая служба Британии предупредила об оранжевом уровне опасности в связи с установившейся жаркой погодой.

Служба общественного здравоохранения Англии также напомнила, что зной может быть опасен для пожилых людей, детей, а также имеющих хронические заболевания.

Правообладатель иллюстрации DANNY LAWSON/PA MEDIA Image caption Пляжи "омаровой столицы Европы" Бридлингтона тоже не страдали отсутствием отдыхающих

Также в четверг уровень УФ-излучения по всей Британии находился на высоком и очень высоком уровнях, что может грозить не только солнечными ожогами, но и развитием рака кожи у людей со светлой кожей.

Правообладатель иллюстрации JUSTIN TALLIS Image caption Некоторые находчивые лондонцы в районе Хакни обошлись без поездки на пляж

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