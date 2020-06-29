Голосующих по поправкам защищают от коронавируса липкими ковриками. Регионы потратили на это миллионы

Во время голосования наряду с масками и защитными щитками в обиход вошли "антибактериальные коврики" - их используют в залах голосования по поправкам в Конституцию России. Регионы потратили на них миллионы рублей, но насколько они эффективны?

Липкие синие коврики, якобы обладающие антибактериальным эффектом, специально закупали для голосования.

"При входе у всех измерят температуру, будем проверять: есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется", - гордо рассказывал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут 22 июня.

Но действительно ли коврики защитят избирателей от коронавируса?

Сколько стоили коврики?

Один коврик мог стоить московскому бюджету около 1,3 тыс. рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си, изучив данные госзакупок. Коврики закупали районные управы или школы. Например, управа района Южное Тушино потратила на 70 ковриков 91 тысячу рублей. Школа №1492 провела закупку ковриков на 12250 рублей.

Подобная ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге. Там коврики покупали отдельные районы, а цены разнились, например, их покупали за 700 рублей и за 1800 рублей. Всего районы Санкт-Петербурга закупили ковриков как минимум на 3,8 млн рублей.

В регионах коврики закупали более централизованно, а суммы контрактов в них на порядок больше.

Избирком Московской области купил 8,4 тысяч ковриков китайского производства стоимостью 950 рублей за штуку. Общая стоимость покупки - 8 млн рублей.

Омская область потратила 3,7 млн рублей на антибактериальные коврики для организации голосования. Куплено 3490 ковриков китайского производства. Каждый стоит 1060 рублей. Также область закупила 1,5 млн масок стоимостью 8,9 рублей за штуку (всего на 13,4 млн рублей).

Брянская область купила ковриков для голосования на 2,8 млн рублей. Один стоил 1270 рублей. Красноярский край купил коврики на 2,7 млн рублей, Удмуртская республика - 1,4 млн рублей.

Как они работают?

Коврики многослойные - после того, как один слой загрязнится, его можно отклеить. В среднем менять слой надо раз в сутки, говорит представитель компании "Биодез", одной из фирм- производителей ковриков. Зачастую госзаказчики покупали коврики с 30 слоями, следует из данных госзакупок (эта информация указана не во всех контрактах).

Коврики должны заменять мокрую тряпку, которую кладут при входе, чтобы посетители вытирали ноги. Коврик собирает с обуви пыль, говорит собеседник Би-би-си из "Биодеза". Для борьбы с коронавирусом он не предназначен, добавляет он.

Против коронавируса использовать коврик "абсолютно неэффективно", говорит вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. "Вот положили коврики. Кому-то, возможно, будет спокойнее идти в общественное место, если там что-то сделано [для защиты от вируса]. Значит, правильно положили, хотя это дороговато", - говорит он о возможной пользе таких ковриков.

По словам Аграновского, коронавирус передается по воздуху через выкашливаемую мокроту, через грязные руки, но не через ботинки.

Коврики предназначены "для удаления загрязнений с подошв обуви, колес каталок", - говорится на сайте дистрибьютора ковриков "Чистея" чешского производства (их собирались закупить некторые из школ, следует из данных "СПАРК-Маркетинг"). Там же указано, что коврики могут использоваться "на объектах с повышенными требованиями к чистоте" , например, в лечебных учреждениях.

Другой дистрибьютор антибактериальных ковриков пишет на своем сайте, что они предназначены для "дополнительной защиты от проникновения механических частиц пыли и микроорганизмов". Он активен против некоторых бактерий, грибков и дрожжей. Там не указано, что он эффективен при коронавирусе.

Медучреждения покупали такие коврики и до пандемии. В конце 2019 года партию ковриков купил санкт-петербургский "Центр СПИД и инфекционных заболеваний" и родильный дом №18, московская Городская клиническая больница №17, Госпиталь для ветеранов войн №3 и другие больницы.