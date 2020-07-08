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У них десять глаз, они достигают 60 сантиметров в длину, живут на Земле более 300 млн лет, и у них в самом деле бледно-голубая кровь, которая очень ценится в фармакологии и спасает нам здоровье.

Нет, это не научная фантастика, а обыкновенная, старая добрая наука. Знакомьтесь: мечехвосты, или, как их еще называют, подковообразные крабы - хотя, строго говоря они по сути и не крабы, а их ближайшими родственниками являются паукообразные.

Люди очень сильно зависят от мечехвостов, вернее, от их крови, которую, среди прочего, используют для выявления чистоты медицинских препаратов, а теперь еще и для создания потенциальной вакцины от коронавируса.

Однако у каждой медали есть и обратная сторона, в данном случае это жизнь самих мечехвостов, которым тоже их кровь (на самом деле гемолимфа, по сути представляющая из себя нечто среднее между кровью и лимфой).

Поэтому борцы за сохранение дикой природы хотят покончить с практикой "дойки" этих крабов (будем так называть их для удобства).

В чем польза мечехвостов?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кто-то из нас, вполне возможно, обязан жизнью этим существам и даже не догадывается об этом

Кровь этих "живых ископаемых" обладает уникальным свойством: она свертывается при попадании в нее даже самого незначительного количества болезнетворных бактерий или прочих чужеродных микроорганизмов, превращаясь в желе. Таким образом иммунная система мечехвостов защищает другие органы от поражения.

Проверяя с помощью вытяжки, сделанной из клеток этой гемолимфы, новые медицинские препараты, ученые могут быть абсолютно уверены в том, что в них не попали бактерии или продукты их жизнедеятельности, которые потом могут причинить вред человеку.

Подобным удивительным свойством обладает исключительно кровь мечехвостов.

Поэтому каждый год тысячи этих крабов вылавливаются в море и отправляются в американские лаборатории, где у них забирают некоторое количество крови, а затем отпускают на волю.

Реактив, добываемый из гемолимфы мечехвостов, ценится чрезвычайно высоко - стоимость одного литра Limulus amebocyte lysate составляет около 15 тыс. долларов, что делает его одним из самых дорогих медицинских препаратов в мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В "доильном цеху" у мечехвостов извлекают около 30% гемолимфы

Что потом происходит с "донорами"

Каждый год для нужд фармацевтики отлавливается более полумиллиона этих животных.

Поначалу эксперты полагали, что практически все мечехвосты благополучно переживают такое принудительное донорство. Еще одна способность этих морских существ в том, что они отдают ровно столько крови, сколько могут отдать без ущерба для своего здоровья.

Однако, согласно недавним оценкам, в результате этой процедуры гибнет до 30% особей.

Другие исследования показали, что после забора крови у самок крабов снижается вероятность спаривания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возраст мечехвостов ученые оценивают в 300-450 млн лет, что делает их одним из древнейших видов на Земле

И все это в совокупности, по словам зоозащитников, создает для этих членистоногих серьезные проблемы.

"Прямо сейчас они выдаивают порядка полумиллиона крабов, - сокрушается доктор Барбара Браммер, возглавляющая группу экологов в штате Нью-Джерси, где как раз и вылавливают большую часть американских мечехвостов.

В интервью Би-би-си она посетовала, что никто с точностью не знает, как забор крови влияет на дальнейшую жизнь крабов после того, как их выпускают на свободу.

В результате американские мечехвосты приблизились к порогу, за которым их можно будет официально рассматривать как исчезающий вид.

В то же время крупные фармакологические компании указывают на статистику, согласно которой численность мечехвостов на протяжении последних летостается на неизменном уровне.

Нельзя ли найти искусственный заменитель?

Исследования с целью создать искусственный аналог вытяжки из гемолимфы подковообразного краба велись уже давно, однако настоящий прорыв произошел лишь в 2016 году.

Ученым удалось создать заменитель, который был одобрен к применению в Европе. Некоторые американские фармкомпании тоже стали его использовать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кровь этих "живых ископаемых" и в самом деле голубая благодаря высокому содержанию меди

Казалось бы, в чем тогда проблема?

А дело в том, что в июне этого года организация, отвечающая за безопасность медикаментов в США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, или FDA), заявила, что не может гарантировать, что заменитель работает так же надежно, как натуральный продукт.

Поэтому всем компаниям, которые хотя продавать свои лекарства в США, предписывается использовать для их тестирования на чистоту кровь мечехвостов.

Это же касается и любой потенциальной вакцины от коронавируса: кто бы ее ни изобрел, будет обязан проверить ее старым испытанным способом, если хочет продать свой товар миллионам американцев.

Доктор Браммер хочет заставить американские власти пересмотреть свой подход, тем более что в других странах искусственный заменитель используется уже повсеместно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не исключено, что для создания образа паразитоида-лицехвата в фильме "Чужой" Ридли Скотт вдохновлялся обликом мечехвоста

"Мы должны должны перестать зависеть от этого естественного источника", - утверждает она.

Некоторые фармацевтические компании утверждают, что могут удовлетворить потребности в вакцине от коронавируса без того, чтобы нарастить объемы отлова крабов во много раз.

Однако по словам Барбары, над созданием вакцины работает по крайней мере 30 компаний, и каждая из них будет обязана проводить тестирование.

"Поэтому меня очень беспокоит численность популяции мечехвостов, - беспокоится доктор Браммер. - Ведь они выступают ключевым звеном экосистемы".