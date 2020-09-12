Финалисты фотоконкурса диких животных: попробуйте сдержать улыбку!

  • 12 сентября 2020
Суслик Правообладатель иллюстрации Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "O sole mio", или как это будет у венгерских сусликов... Но очень страстно!

В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу. Впрочем, когда это он не удавался...

Выдры в Сингапуре Правообладатель иллюстрации Max Teo/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Мама, не хочу идти в школу прилизанным!" Надо сынок, надо, ведь первый день..."
Енот на дереве в Огайо Правообладатель иллюстрации Jill Neff/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "И ничего я не застрял, просто отдыхаю так"
Юная обезьяна-лангур в Индии качается на хвостах своих друзей Правообладатель иллюстрации Thomas Vijayan/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Хвостааатые качели летят, летят, летяяят
Пустынная лиса и мышь Правообладатель иллюстрации Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photography Award
Image caption "Жесткие переговоры" в израильской пустыне
Бабуин в Ботсване Правообладатель иллюстрации Martin Grace/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Надеюсь, никто не смотрит, а впрочем не все ли равно..."
Горилла в Национальном парке Уганды Правообладатель иллюстрации Marcus Westberg/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "И скучно, и грустно, и некому лапу подать..."
Похоже, что дружбе этих атлантических топорков в Шотландии пришел конец Правообладатель иллюстрации Krisztina Scheef/Comedy Wildlife Photography Award
Image caption "Ну куда тебе одному столько? Неужели не поделишься?"
Полярный медведь со Шпицбергена Правообладатель иллюстрации Jacques Poulard/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Кто я, зачем я здесь, столько вопросов, а тут вы с фотоаппаратом..."
Похоже, эта рыба-попугай sparisoma cretenseс Канарских островов всегда пребывает в хорошем настроении Правообладатель иллюстрации Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography
Image caption "Это вы меня фотографируете? Да пожалуйста, не вопрос"

Победители конкурса будут объявлены 22 октября.

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