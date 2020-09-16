Малайзиец нашел в утерянном телефоне селфи и видео похитителя. Им оказалась обезьяна

Правообладатель иллюстрации Zackrydz Rodzi Image caption Скриншот видео, которое малазиец обнаружил на своем телефоне

Малайзийский студент обнаружил на своем утерянном в джунглях телефоне селфи и видео обезьяны. Закридз Родзи выложил полученный контент в "Твиттер", и он сразу стал вирусным в соцсетях. Особой популярностью пользуется видео, на котором животное предположительно пытается съесть гаджет.

Родзи рассказал, что его телефон исчез, когда он спал дома. Каким образом пропал аппарат, до конца непонятно.

Также не представляется возможным проверить, при каких обстоятельствах фото и видео оказались в памяти его устройства.

Media playback is unsupported on your device Закридз сказал, что обнаружил это и другие видео в своем телефоне

20-летний малайзиец рассказал в интервью Би-би-си, что в воскресенье он проснулся примерно в 11 утра и не смог найти свой телефон.

"Каких-либо следов взлома или кражи не было. Я тогда решил, что случилась какая-то чертовщина", - сказал Родзи, изучающий информатику в Бату-Пахат.

Через несколько часов после этого на телефон было снято видео, на котором обезьяна пытается съесть гаджет. На временной метке видео, предоставленном Би-би-си, можно увидеть, что оно было создано в 14:01 того же дня.

На видео животное смотрит на камеру устройства на фоне ярко зеленой листвы, а также там слышно пение диких птиц.

Также в телефоне остались другие фото обезьяны и виды джунглей.

Правообладатель иллюстрации Zackrydz Rodzi Image caption Родзи утверждает, что нашел это селфи обезьяны в своем телефоне

По словам Родзи, он понятия не имел, куда делся его телефон, пока днем в воскресенье его отец не заметил обезьяну перед домом.

Он решил набрать свой номер и услышал звонок, доносившийся из джунглей, которые начинались сразу за садом дома. Он пошел на звук и обнаружил свой покрытый грязью гаджет на листьях под пальмой.

Правообладатель иллюстрации Zackrydz Rodzi Image caption Студент сказал, что нашел в телефоне селфи обезьяны

Дядя юноши в шутку посоветовал ему проверить фотографии на случай, если жулик себя сфотографировал. Родзи почистил телефон и открыл галерею снимков. К своему изумлению он обнраужил там множество фото с обезьяной.

По словам сутдента, в отличие от многих других мест обитания обезьян, в их местности эти животные раньше ничего не выносили из домов. Родзи подозревает, что обезьяна забралась в дом через открытое окно спальни его брата.

"Такое, вероятно, происходит раз в столетие", - написал он в своем "Твиттере". Его публикация получила несколько тысяч лайков, а некоторые СМИ написали об этом случае.

Правообладатель иллюстрации Wildlife Personalities/David J Slater Image caption Это фото макаки Наруто стало предметом разбирательств в суде

Это уже не первый случай, когда случай с обезьяньим селфи попал в новостные заголовки. В 2011 году в джунглях Индонезии макака по имени Наруто завладела фотокамерой британского фотографа Дэвида Слейтера и сделала несколько автопортретов.

Организация PETA (People For The Ethical Treatment of Animals - "Люди за этичное обращение с животными") подала иск в американский суд, требуя признать обезьяну автором фото, имеющим право на вознаграждение за его использование, поскольку именно она нажала на кнопку фотоаппарата.

Суд в Сан-Франциско в начале 2016 года постановил, что закон не предусматривает, чтобы владельцем авторских прав могло быть животное, в частности обезьяна. Выиграл Слейтер и в апелляционном суде. При этом он пообещал пожертвовать 25% от будущих гонораров благотворительным организациям, защищающим среду обитания макак