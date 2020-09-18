Экономическая ситуация в России - в брошках Эльвиры Набиуллиной. Галерея
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина избрала необычный способ намекнуть о своих ожиданиях относительно экономики России и ситуации на рынках. Она регулярно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о ситуации в стране и прогнозах регулятора, прикалывая брошки, которые символично отображают то, что происходит в экономике.
Аналитики, экономисты, инвесторы и профильные СМИ теперь пытаются разгадать намеки Набиуллиной и перед очередной пресс-конференцией предсказать, какую брошь она наденет на этот раз.
Русская служба Би-би-си собрала коллекцию брошей Набиуллиной от мартовской неваляшки до сегодняшней "паузы".
20 марта. Неваляшка
Март 2020 года выдался для экономики России нестабильным. Как раз тогда произошла сильная вспышка коронавируса в Италии, многие страны начали вводить карантин. Это привело к обвалу на мировых финансовых рынках. Параллельно Россия и страны ОПЕК не смогли согласовать новое сокращение добычи нефти, что привело к падению нефтяных цен. В итоге российские рынки и рубль начали стремительно падать.
20 марта ЦБ решил сохранить ставку на уровне 6%, а Эльвира Набиуллина на пресс-конференции говорила о резком изменении ситуации в мировой экономике и на мировых финансовых рынках, а также о росте неопределенности. На Набиуллиной была брошка в форме неваляшки.
24 апреля. Домик
В апреле 2020 года ситуация ухудшилась: в России уже почти месяц был введен режим самоизоляции, были закрыты рестораны, кинотеатры и другие предприятия сектора услуг, а в Москве на улицу нельзя было выйти без пропуска. Начала расти безработица, а экономика, наоборот, стала сокращаться.
24 апреля Набиуллина проводила пресс-конференцию дистанционно, а на ней была брошь в форме белого домика - в это время как раз всех призывали оставаться дома.
ЦБ в этот день снизил ставку до 5,5% и ухудшил прогноз по экономике России. Набиуллина рассказывала о негативном влиянии мер самоизоляции и пандемии на экономику страны.
19 июня. Голубь
В июне меры самоизоляции начали постепенно ослаблять, а весенняя вспышка коронавируса в России пошла на спад. Однако стало ясно, что карантин нанес серьезный урон бизнесу и экономике. Многие россияне на несколько месяцев остались без доходов, а компании - без выручки. Правительство и ЦБ предложили масштабную программу помощи, но многие эксперты сомневались в эффективности этих мер.
Эльвира Набиуллина в этот день пришла на пресс-конференцию с брошью в виде голубя. В США, где аналитики в течение многих лет пытаются предсказать, как будет меняться политика ФРС, голубями называют сторонников мягкой денежной политики. ЦБ на этом заседании снизил ставку до исторического рекорда - 4,5%.
24 июля. Знак победы и подкова
В июле стало ясно, что экономика России постепенно оживает после выхода из самоизоляции, компании начали работать, а спрос со стороны населения на товары и услуги - восстанавливаться. На фоне низких процентных ставок начало расти кредитование, которое поддержало потребительский спрос.
Эльвира Набиуллина в этот день пришла на пресс-конференцию с брошью со знаком V и подковой. Часто подкову считают знаком удачи, а V - символом победы. ЦБ в этот день снизил ставку до 4,25%, вновь побив исторический рекорд. В своем выступлении Набиуллина осторожно говорила об улучшении настроений бизнеса и экономики.
18 сентября. Пауза
К осени ситуация в российской экономике продолжает улучшаться. Однако начала расти инфляция. Кроме того, появился риск санкций на фоне выборов в США и отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
ЦБ в итоге взял паузу и решил не менять ключевую ставку. Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошью в форме знака "пауза". "Выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", - заявила она в ответ на вопрос журнала Forbes.