Экономическая ситуация в России - в брошках Эльвиры Набиуллиной. Галерея

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина избрала необычный способ намекнуть о своих ожиданиях относительно экономики России и ситуации на рынках. Она регулярно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о ситуации в стране и прогнозах регулятора, прикалывая брошки, которые символично отображают то, что происходит в экономике.

Аналитики, экономисты, инвесторы и профильные СМИ теперь пытаются разгадать намеки Набиуллиной и перед очередной пресс-конференцией предсказать, какую брошь она наденет на этот раз.

Русская служба Би-би-си собрала коллекцию брошей Набиуллиной от мартовской неваляшки до сегодняшней "паузы".

20 марта. Неваляшка

Правообладатель иллюстрации CBR

Март 2020 года выдался для экономики России нестабильным. Как раз тогда произошла сильная вспышка коронавируса в Италии, многие страны начали вводить карантин. Это привело к обвалу на мировых финансовых рынках. Параллельно Россия и страны ОПЕК не смогли согласовать новое сокращение добычи нефти, что привело к падению нефтяных цен. В итоге российские рынки и рубль начали стремительно падать.

20 марта ЦБ решил сохранить ставку на уровне 6%, а Эльвира Набиуллина на пресс-конференции говорила о резком изменении ситуации в мировой экономике и на мировых финансовых рынках, а также о росте неопределенности. На Набиуллиной была брошка в форме неваляшки.

24 апреля. Домик

Правообладатель иллюстрации CBR

В апреле 2020 года ситуация ухудшилась: в России уже почти месяц был введен режим самоизоляции, были закрыты рестораны, кинотеатры и другие предприятия сектора услуг, а в Москве на улицу нельзя было выйти без пропуска. Начала расти безработица, а экономика, наоборот, стала сокращаться.

24 апреля Набиуллина проводила пресс-конференцию дистанционно, а на ней была брошь в форме белого домика - в это время как раз всех призывали оставаться дома.

ЦБ в этот день снизил ставку до 5,5% и ухудшил прогноз по экономике России. Набиуллина рассказывала о негативном влиянии мер самоизоляции и пандемии на экономику страны.

19 июня. Голубь

Правообладатель иллюстрации CBR

В июне меры самоизоляции начали постепенно ослаблять, а весенняя вспышка коронавируса в России пошла на спад. Однако стало ясно, что карантин нанес серьезный урон бизнесу и экономике. Многие россияне на несколько месяцев остались без доходов, а компании - без выручки. Правительство и ЦБ предложили масштабную программу помощи, но многие эксперты сомневались в эффективности этих мер.

Эльвира Набиуллина в этот день пришла на пресс-конференцию с брошью в виде голубя. В США, где аналитики в течение многих лет пытаются предсказать, как будет меняться политика ФРС, голубями называют сторонников мягкой денежной политики. ЦБ на этом заседании снизил ставку до исторического рекорда - 4,5%.

24 июля. Знак победы и подкова

Правообладатель иллюстрации CBR

В июле стало ясно, что экономика России постепенно оживает после выхода из самоизоляции, компании начали работать, а спрос со стороны населения на товары и услуги - восстанавливаться. На фоне низких процентных ставок начало расти кредитование, которое поддержало потребительский спрос.

Эльвира Набиуллина в этот день пришла на пресс-конференцию с брошью со знаком V и подковой. Часто подкову считают знаком удачи, а V - символом победы. ЦБ в этот день снизил ставку до 4,25%, вновь побив исторический рекорд. В своем выступлении Набиуллина осторожно говорила об улучшении настроений бизнеса и экономики.

18 сентября. Пауза

Правообладатель иллюстрации CBR

К осени ситуация в российской экономике продолжает улучшаться. Однако начала расти инфляция. Кроме того, появился риск санкций на фоне выборов в США и отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

ЦБ в итоге взял паузу и решил не менять ключевую ставку. Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошью в форме знака "пауза". "Выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", - заявила она в ответ на вопрос журнала Forbes.