Пять попугаев в зоопарке в Англии провоцировали друг друга материться. Их пришлось рассадить

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Это один из невоздержанных на язык попугаев

Администрация зоопарка в Линкольншире на востоке Англии вынуждена была временно разлучить пятерых попугаев жако, которые (интересно бы знать, от кого) научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей.

Серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в колонию из 200 попугаев лишь в августе, но уже вскоре освоили обсценную лексику (ну да, чему только не научишься в колонии). Более того, они стали подначивать и заводить друг друга.

"Нам не привыкать к сквернословящим попугаям, но чтобы сразу пятеро - такое у нас впервые", - признался исполнительный директор зоопарка Стив Николс.

По словам Николса, попугаи научились ругаться еще в карантине, где они и перезнакомились. "Поначалу их ругань вызывала у нас смех, но потом они сами стали смеяться, и пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе", - цитирует Николса местное издание Lincolnshire Live.

Разумеется, птицы не стали оставлять вредные привычки и после карантина, и когда их выпустили в вольеры и представили публике, то уже через 20 минут смотрители сообщили Николсу, что попугаи кого-то грязно обругали. И понеслось. Причем самая отборная брань доставалась молодым девушкам.

"Нашим посетителям все это кажется очень забавным, и у нас не было ни одной жалобы. Когда попугай посылает вас куда подальше, это в самом деле звучит очень смешно, - признается директор, - но по выходным к нам приезжают детские экскурсии, и с этим надо было что-то делать".

В результате было принято решение попугаев-сквернословов разлучить и подсадить к более вежливым собратьям-жако, которые научили бы их нормальному языку серых попугаев.

После этого перевоспитанных попугаев переселили в разные концы зоопарка, чтобы они не провоцировали друг друга на глупости, и пока что над зоопарком не разносятся грязные ругательства. Но попугаи - птицы смышленые, в том же зоопарке попугай по кличке Чико недавно разучил несколько песен, в том числе хит Бейонсе If I Were A Boy ("Если бы я была мальчиком").