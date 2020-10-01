Британские защитники природы просят китов удалиться из акватории военных учений

Автор фото, Jamie Munro

Экологическая организация "Британские дайверы-спасатели морских животных" (British Divers Marine Life Rescue) хочет заставить китов-бутылконосов уйти в океан из бухты Гэр-Лох в Шотландии, где в субботу начнутся морские маневры сил НАТО.

Несколько моторных катеров начиная с утра четверга строем двигаются по заливу в разных направлениях. Предполагается, что шум заставит животных уплыть.

Киты весьма чувствительны к подводным звукам, и корабельные сонары (звуковые гидролокаторы), которые будут использоваться во время учений, могут вызвать у китов стресс.

"Разумеется, попытка переместить китов тоже связана с определенным риском, и не обязательно увенчается успехом, но мы сделаем все возможное. Если киты не захотят уходить, мы повторим попытку", - сказано в заявлении британских дайверов-спасателей.

Необычное поведение

Пять китов-бутылконосов были замечены в бухте Гэр-Лох и связанных с ней мелких заливах примерно месяц назад.

"Пребывание в прибрежных водах весьма нетипично для них. Подобные случаи бывали и раньше - киты заплывали в заливы, и через какое-то время возвращались в свою привычную среду без вмешательства человека", - сообщили экологи.

Автор фото, Steve Truluk

Автор фото, Steve Truluk

Для успеха операции важно, чтобы животные были здоровы, рассказал Би-би-си волонтер природоохранной организации Гэвин Леммон.

"Мы все время наблюдали за ними - они питались местной рыбой. Обычно они любят кальмаров и другую подобную живность, ныряя за ними на глубину до тысячи метров. Глубина Гэр-Лох всего 25 метров, так что они, вероятно, не получали своего обычного рациона, но как-то справлялись. Один, однако, выглядит тощим, что не очень хорошо для кита", - сообщил он.

Джейми Мунро, фотографировавший китов из окна своего дома на берегу, также поделился впечатлениями с Би-би-си.

Автор фото, Jamie Munro

"В первый раз мы увидели трех китов, выныривавших и бивших по воде хвостами. Это был настоящий сюрприз. Мы решили, что они так ловят рыбу. Потом я шесть дней подряд видел китов из окна", - поведал он.

По словам Джейми Мунро, мелководный залив - малоподходящее место для китов, и он опасался, что им сделается плохо и без военных маневров.

"Каждое утро я выглядывал из окна в надежде больше их не увидеть, но они всякий раз показывались", - говорит он.

Позиция военных

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"Королевский военно-морской флот со всей серьезностью относится к вопросам защиты окружающей среды и принимает все необходимые меры для уменьшения риска и соблюдения законодательства. Безопасность морских обитателей будет приоритетом в ходе учений", - заявил официальный представитель министерства обороны Соединенного Королевства.

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Он добавил, что все участники предстоящих маневров проинформированы о ситуации с китами и готовы в случае необходимости в любой момент скорректировать свои действия.

Международные учения Joint Warrior, одни из крупнейших за последние годы, пройдут с 3 по 15 октября. В них примут участие надводные корабли, авиация и морская пехота.