Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии

Автор фото, Tilaxan Tharmapalan

Страшный снимок стада слонов, кормящихся на свалке в Шри-Ланке, сделанный Тилаханом Тармапаланом, победил в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB).

На нем слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.

Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.

Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: "Наш меняющийся мир". Победа принесла ему приз в приблизительно $1300.

Победителем конкурса RSB "Юный фотограф года" стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с шестов, оставленных рыбаками.

Автор фото, Ashwin Geerthan

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