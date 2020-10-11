Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии
Страшный снимок стада слонов, кормящихся на свалке в Шри-Ланке, сделанный Тилаханом Тармапаланом, победил в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB).
На нем слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.
Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.
Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: "Наш меняющийся мир". Победа принесла ему приз в приблизительно $1300.
Победителем конкурса RSB "Юный фотограф года" стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с шестов, оставленных рыбаками.
Другие работы, отмеченные жюри:
"Границы катастрофы", Белиз
"Прямая линия обозначает границу между природой и человеком", - объясняет фотограф, занявший второе место, Роберто Буэно.
Нечто подобное происходит сейчас по всему миру, где деятельность человека оказывает огромное и драматическое влияние на экосистемы", - говорит он.
"Наблюдатель" Агаты Богушевской, запечатленный в Ричмонд-парке Лондона
"Моя рубашка" Хасана Баглара из Никосии на Кипре
Кузнечик сбрасывает ставший слишком тесным экзоскелет. Таких "переодеваний" в его жизни будет несколько.
"Юные волонтеры" Фрой Риверы
Этот снимок был сделан в провинции Кавите на Филиппинах. Очень довольные и веселые девочки-волонтеры сажают деревья.
"Оливковый путь" Сураба Чакрабарти из индийского штата Одиша
Почти каждый год на реке Русикулья в штате Одиша, происходит одно из самых зрелищных событий животного мира.
Тысячи оливковых черепах стекаются к этому прибрежному району, чтобы отложить яйца.
"Оранжерея" Йонатана Хименеса из Гента в Бельгии
Обветшавшая оранжерея XIX века является примером того, как природа возвращает и преображает постройки, покинутые людьми.
"Мир совсем неплох" Шарлотт Брукманс из Британии
Мы склонны фокусировать внимание на негативных изменениях в окружающем нас мире, тогда как вокруг происходит и немало хорошего, если мы только обратим на него внимание.
Первые шаги маленьких гусят.
"Конец мечтам" Саптараши Гаена, округ Хугли в штате Западная Бенгалия в Индии
Экстремальные погодные условия случаются все чаще и чаще, поэтому важно понимать, какое влияние они оказывают не только на людей, но и на природу в целом.
Два птенца филиппинского ткача выпали из гнезда во время циклона и погибли.
"Безмолвный полдень" Рози Тарбортен из графства Сарри в Британии
Природа постоянно меняется. Перемены являются непременным условием жизненного цикла.
Прекрасный тому пример - стрекозы, претерпевающие на протяжении своей жизни несколько метаморфоз, которые их полностью меняют.
Гриндельвальский ледник в Швейцарских Альпах Рори Стрингера
В начале XIX ледник занимал всю долину. Сегодня же он отступил так далеко, что это вызвало многочисленные проблемы, включая быстрое разрушение горных пород.
Мир вокруг нас продолжает меняться, и кто знает, какие изменения ждут нас в будущем?
Все фотографии защищены авторскими правами.