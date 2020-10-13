Корейская поп-группа BTS разгневала Китай комментарием о войне

Автор фото, EPA Подпись к фото, RM (второй справа) - лидер группы BTS

Корейская поп-группа BTS столкнулась с возмущением в Китае из-за того, что ее солист высказался о солидарности с США в Корейской войне 50-х годов.

Получая награду за вклад в развитие отношений между США и Южной Кореей, лидер одного из самых популярных бой-бэндов в мире, известный под псевдонимом RM, произнес речь, в которой вспомнил о военном конфликте между КНДР и Республикой Корея.

Эта война длилась с 1950 по 1953 год и закрепила раскол между двумя Кореями. США в ней выступали за южнокорейцев, а Китай и СССР поддерживали КНДР.

"Мы всегда помним об общей истории боли, которую разделили наши нации, и о несчетных жертвах - мужчинах и женщинах", - сказал RM, обращаясь к американской аудитории. Слова музыканта вызвали негодующие комментарии в китайских соцсетях.

В ответ на выступление RM некоторые интернет-пользователи из Китая стали требовать, чтобы компании оборвали все коммерческие отношения с коллективом на местном рынке. При этом у BTS огромная армия фанатов в Китае - только в соцсети Weibo у них 5 млн подписчиков.

"Они не должны зарабатывать на Китае, - написал один из разгневанных интернет-пользователей. - Если хотите делать деньги на китайских поклонниках, нужно учитывать чувства китайского народа".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Китае с некоторых интернет-платформ стала исчезать реклама с участием BTS

Англоязычная газета Global Times, издаваемая при поддержке властей Китая, написала об этом в "Твиттере": "Китайские интернет-пользователи говорят, что абсолютно односторонние комментарии о Корейской войне со стороны группы задевают их чувства и отрицают историю".

Другие пользователи в соцсетях призвали к спокойствию, а несколько человек в "Твиттере" отметили, что певец вообще не упоминал Китай, и награда все-таки вручалась за вклад в укрепление отношений между США и Южной Кореей.

Тем временем с некоторых китайских сайтов и интернет-платформ стала исчезать реклама и продукция с участием BTS - в частности, от гиганта электроники Samsung, спортивного бренда Fila и производителя автомобилей Hyundai. Кто именно удалил их, непонятно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Куклы членов группы BTS, сделанные в Китае, продаются в США

Во время Корейской войны, по официальным данным, погибло около 200 тыс. южнокорейских солдат из и около миллиона мирных жителей страны. Американцы потеряли убитыми 36 тыс. солдат. По данным китайских государственных СМИ, Китай потерял 180 тыс. военнослужащих.

Группа BTS состоит из семи участников. Это яркие представители кей-попа, южно-корейского музыкального направления, ставшего молодежным феноменом во всем мире, во многом благодаря интернету.

За семь лет своего существования группа BTS побила множество рекордов в музыкальной индустрии.

Их клип Dynamite недавно набрал самое большое число просмотров на YouTube за 24 часа (101, 1 млн).

С той же песней BTS вошли в историю американского чарта Billboard 100 Singles как первая полностью корейская группа, занявшая в нем первую строчку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, BTS на небоскребе в Лос-Анджелесе