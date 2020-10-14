Коронавирус: власти Берлина показывают средний палец тем, кто ходит без масок
Берлинское управление по туризму решило отказаться от вежливых призывов следовать коронавирусным правилам в пользу более прямого и решительного подхода. Оно выпустило рекламную кампанию с целью призвать людей носить маски в общественных местах, которая у одних вызвала восторг, а у других - гнев и отвращение.
На одном из постеров изображена пожилая женщина в маске, демонстрирующая зрителям средний палец. "Поднятый указательный палец для всех тех, на ком нет маски", - гласит подпись к фотографии. Изначально эта реклама, озаглавленная "Мы придерживаемся коронавирусных правил", появилась в городской газете, а затем разошлась по соцсетям.
По словам Visit Berlin (городского ведомства по развитию туризма), постер напоминает людям, что важно не забывать о здоровье пожилых - категории граждан, для которой риск развития тяжелой формы Covid-19 особенно велик.
"Большинство берлинцев и гостей города следуют коронавирусным правилам, но некоторые - нет. Их действия ставят под угрозу жизнь пожилых и людей из категорий риска, - объяснил Би-би-си один из авторов кампании Кристиан Тэнцлел. - Мы хотели привлечь внимание к проблеме и выбрали такой провокационный мотив".
Представитель Visit Berlin подчеркнул, что считает тон рекламы узнаваемо берлинским. "Берлинцы известны своей прямотой в общении", - сказал он, добавив, что и британцы должны оценить заложенный юмор.
Но не все оценили дерзости рекламщиков - часть людей посчитала изображение вульгарным и оскорбительным. В их числе главный редактор газеты Der Tagesspiegel Лоренц Марольдт.
"Сенат, похоже, считает, что оскорблять людей - это более действенно, чем принять строгие и четкие правила и эффективно следить за их выполнением. Эту задачу они полностью провалили", - отметил он.
Некоторых также удивило, почему женщина показывает средний палец, а в тексте говорится "указательный". По словам создателей, это намеренное несоответствие.
Другие критики отмечают, что есть много людей, которым маски противопоказаны по медицинским соображениям.
Мы нацеливались на людей, которые не уважают жизни других, - говорит Тэнцлер. - Если кому-то, кто не может носить маску, постер показался личной нападкой - это не было нашей целью. За это приношу свои извинения", - добавил представитель Visit Berlin.