Коронавирус: власти Берлина показывают средний палец тем, кто ходит без масок

Автор фото, Visit Berlin Подпись к фото, "Мы придерживаемся коронавирусных правил", - написано на постере

Берлинское управление по туризму решило отказаться от вежливых призывов следовать коронавирусным правилам в пользу более прямого и решительного подхода. Оно выпустило рекламную кампанию с целью призвать людей носить маски в общественных местах, которая у одних вызвала восторг, а у других - гнев и отвращение.

На одном из постеров изображена пожилая женщина в маске, демонстрирующая зрителям средний палец. "Поднятый указательный палец для всех тех, на ком нет маски", - гласит подпись к фотографии. Изначально эта реклама, озаглавленная "Мы придерживаемся коронавирусных правил", появилась в городской газете, а затем разошлась по соцсетям.

По словам Visit Berlin (городского ведомства по развитию туризма), постер напоминает людям, что важно не забывать о здоровье пожилых - категории граждан, для которой риск развития тяжелой формы Covid-19 особенно велик.

"Большинство берлинцев и гостей города следуют коронавирусным правилам, но некоторые - нет. Их действия ставят под угрозу жизнь пожилых и людей из категорий риска, - объяснил Би-би-си один из авторов кампании Кристиан Тэнцлел. - Мы хотели привлечь внимание к проблеме и выбрали такой провокационный мотив".

Представитель Visit Berlin подчеркнул, что считает тон рекламы узнаваемо берлинским. "Берлинцы известны своей прямотой в общении", - сказал он, добавив, что и британцы должны оценить заложенный юмор.

Но не все оценили дерзости рекламщиков - часть людей посчитала изображение вульгарным и оскорбительным. В их числе главный редактор газеты Der Tagesspiegel Лоренц Марольдт.

"Сенат, похоже, считает, что оскорблять людей - это более действенно, чем принять строгие и четкие правила и эффективно следить за их выполнением. Эту задачу они полностью провалили", - отметил он.

Некоторых также удивило, почему женщина показывает средний палец, а в тексте говорится "указательный". По словам создателей, это намеренное несоответствие.

Другие критики отмечают, что есть много людей, которым маски противопоказаны по медицинским соображениям.