Кот Бисквит, ушедший из дома после смерти хозяйки, вернулся в третью годовщину

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "До сих пор не верится - я совсем уже потерял надежду", - говорит хозяин кота

Кот Бисквит из деревни Марч в английском графстве Кембриджшир неожиданно вернулся к своим хозяевам, чете Биглендов, после трех лет скитаний, когда те уже утратили всякую надежду снова его увидеть.

Бисквит, принадлежавший покойной матери Кита Бигленда, ушел из дома, где проживала семья, в 2017 году, вскоре после смерти хозяйки. Камера наружного наблюдения запечатлела, как кот покидает жилище ровно в 4 часа утра 1 декабря.

В прошлую среду Киту и Сью Биглендам позвонили из ветеринарной клиники и сказали, что Бисквита нашли. Большого рыже-белого кота заметили всего в полутора километрах от дома четы.

"До сих пор не верится - я совсем потерял надежду, и мы уже не думали, что нам позвонят. Когда его принесли домой, жена обняла и меня, и ветеринара", - говорит 53-летний Бигленд.

"Особенно поражает то, что Бисквита вернули всего пару дней спустя после годовщины смерти моей мамы. Поневоле задумаешься, может быть, она наблюдает за нами оттуда", - признается он.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Бигленды надолго запомнят звонок ветеринара

Кит Бигленд рассказал, что когда Бисквит исчез, он сделал все возможное и невозможное, чтобы его отыскать: он расклеил объявления о пропаже повсюду и сбился с ног, снова и снова обходя окрестности. Однако кот как будто провалился сквозь землю.

"Первое время я не терял надежды, и еще несколько месяцев звал его на каждом углу. Ведь Бисквит - это последняя нить, которая связывала меня с матерью", - говорит он.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Бисквит покинул дом под покровом ночи в декабре 2017 года

Бисквит на момент обнаружения был далеко не в лучшей форме: ветеринар обнаружил у него проблемы с дыханием и сердцем.

Лечение обойдется примерно в 1500 фунтов, и Бигленд начал сбор средств на онлайн-платформе GoFundMe.