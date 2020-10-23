140 000 птиц. Птичьи стаи на морском побережье Англии достигли небывалых размеров
Численность птиц в заповеднике на побережье британского Норфолка достигла рекордных значений. Стаи летают плотными, темными облаками. Их отснял фотограф Лес Буньян.
В заповеднике Британского королевского общества защиты птиц неподалеку от деревни Снеттишэм впервые в его истории одновременно появилось 140 тысяч исландских песочников. Предыдущий рекорд, в 120 тысяч, был установлен зимой 1990 года.
Наблюдать за огромными стаями песочников - это что-то невероятное, признается фотограф Лес Буньян, работающий в заповеднике в качестве волонтера.
"Дело не только в том, что ты видишь, но и в том, что ты слышишь. - говорит он. - Когда вокруг тебя летают десятки тысяч птиц, это очень громко", - говорит он.
Исландский песочник - это красноватая птица семейства бекасовых, размером примерно 25 см.
В период миграции песочники преодолевают огромное расстояние от мест гнездования в Арктике до берегов европейских, австралийских и африканских морей и рек. Здесь песочники зимуют, поедая беспозвоночных.
64-летний Буньян фотографирует животных уже больше 20 лет. Песочники, по его словам, стали для него своего рода одержимостью.
Хобби Буньяна выручило его в марте, когда началась пандемия коронавируса и страна закрылась на карантин.
"Быть на природе очень полезно с точки зрения психического здоровья. Мне это точно помогло", - говорит он.
.