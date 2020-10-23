140 000 птиц. Птичьи стаи на морском побережье Англии достигли небывалых размеров

Автор фото, Les Bunyan Подпись к фото, "Если бы мне платили по фунту за каждый возглас изумления, который я слышал за эти годы, я был бы сказочно богат", - говорит Лес Буньян

Численность птиц в заповеднике на побережье британского Норфолка достигла рекордных значений. Стаи летают плотными, темными облаками. Их отснял фотограф Лес Буньян.

В заповеднике Британского королевского общества защиты птиц неподалеку от деревни Снеттишэм впервые в его истории одновременно появилось 140 тысяч исландских песочников. Предыдущий рекорд, в 120 тысяч, был установлен зимой 1990 года.

Наблюдать за огромными стаями песочников - это что-то невероятное, признается фотограф Лес Буньян, работающий в заповеднике в качестве волонтера.

"Дело не только в том, что ты видишь, но и в том, что ты слышишь. - говорит он. - Когда вокруг тебя летают десятки тысяч птиц, это очень громко", - говорит он.

Автор фото, Les Bunyan Подпись к фото, "У меня есть целая серия таких фото песочников в стае. Никаких слишком сложных форм, просто силуэты на фоне фантастического оранжевого неба", - говорят Буньян.

Исландский песочник - это красноватая птица семейства бекасовых, размером примерно 25 см.

В период миграции песочники преодолевают огромное расстояние от мест гнездования в Арктике до берегов европейских, австралийских и африканских морей и рек. Здесь песочники зимуют, поедая беспозвоночных.

64-летний Буньян фотографирует животных уже больше 20 лет. Песочники, по его словам, стали для него своего рода одержимостью.

Автор фото, Les Bunyan Подпись к фото, "В Британии очень мало естественных зрелищ, и это - мое любимое, я его обожаю. Каждый день здесь что-то новое, и поэтому я возвращаюсь," - говорит фотограф-любитель.

Автор фото, Les Bunyan

Хобби Буньяна выручило его в марте, когда началась пандемия коронавируса и страна закрылась на карантин.

"Быть на природе очень полезно с точки зрения психического здоровья. Мне это точно помогло", - говорит он.

Автор фото, Les Bunyan Подпись к фото, "Здесь в основном песчаники, но также затесалось несколько куликов-сорок", - говорит Буньян. У них черно-белый окрас и оранжевый клюв

Автор фото, Les Bunyan Подпись к фото, "Люди приезжают со всего мира, чтобы это увидеть", - говорит Буньян

Автор фото, Les Bunyan