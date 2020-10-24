Зонд НАСА собрал образцы породы астероида. Теперь он может их растерять

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бенну может содержать элементы, существовавшие при возникновении Солнечной системы, считают исследователи

Зонд НАСА Osiris-Rex, посланный для сбора породы с астероида в нескольких сотнях миллионов километров от Земли, набрал так много образцов, что они вываливаются из его контейнера.

Руководители полета зонда, который на этой неделе приземлился на астероиде Бенну, говорят, что стали жертвами собственного успеха.

На снимках, переданных на Землю, видно, что дверцу контейнера заклинило в приоткрытом положении, и часть собранной породы вываливается, сообщает НАСА.

"Значительная часть собранных материалов высыпается", - признал глава миссии Данте Лауретта.

По его словам, зонд собрал около 400 г фрагментов астероида.

"Зонд выполнил свою задачу лучше некуда, - добавил он. - Меня больше всего беспокоит то, что мы теряем собранные образцы. Мы становимся жертвой нашего собственного успеха".

Теперь инженеры пытаются спасти остатки образцов.

"Главное теперь - время", - сказал журналистам Томас Зурбухен, помощник администратора НАСА по науке.

Контейнер с образцами теперь будет перемещен внутрь космического аппарата, а это означает невозможность точно измерить количество собранной породы.

"Хотя нам теперь придется поторопиться с сохранением образцов, это отнюдь не худшее, что могло случиться", - говорит Зурбухен. По его словам, значительное количество собранной породы даст ученым пищу для раздумий на десятилетия вперед.

Osiris-Rex приземлился во вторник на астероиде Бенну шириной всего около 510 м, примерно в 320 млн километров от Земли.

Собирая образцы породы, зонд поднял изрядное количество пыли и обломков. "Мы там прилично намусорили", - сказал Лауретта.

Каменноугольный астероид

Исследователи считают, что Бенну относится к классу так называемых каменноугольных или углеродных астероидов. Это значит, что в его породе сохранилась большая часть химических элементов, которые существовали 4,5 млрд лет назад, когда появились планеты и Солнце.

Именно поэтому ученые так хотят доставить образцы породы Бенну в земные лаборатории для изучения.

Osiris-Rex был запущен в 2016 году и отправится обратно на Землю в марте следующего года. По расчетам, он вернется домой в 2023 году.

НАСА плотно сотрудничает с Японским космическим агентством, запустившим зонд "Хаябуса-2", который в прошлом году собрал пробы грунта с астероида другого типа под названием Рюгу.