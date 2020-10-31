Жизнь без звезд: как бороться со световым загрязнением
Главным источником светового загрязнения, которое сбивает биоритмы всех живых существ, включая людей, является не освещение улиц, а подсветка зданий, реклама и прожекторы.
Десять ночей подряд город Тусон в американском штате Аризона уменьшал яркость всех уличных фонарей, которых в нем более 14 тысяч. Результат фотографировался из космоса.
Как объяснил Би-би-си доктор Кристофер Киба из Центра наук о Земле в Потсдаме, свет от фонарей составляет лишь незначительную долю в световом загрязнении, исходящим от крупных городов. "Поздней ночью, когда большинство людей спят, мы можем сэкономить немало энергии", - сказал он.
Это будет полезно не только окружающей среде, но и нам с вами, поскольку искусственное освещение мешает спать и, следовательно, вредит нашему здоровью.
Результаты космического мониторинга были опубликованы в журнале "Исследования и технологии света и освещения". Они показали, что большая часть энергии, затраченной в темное время суток, просто "уходит" в космос, поскольку главными световыми загрязнителями являются не уличные фонари, а подсветка дорожных знаков, улиц и зданий.
Профессор Келси Джонсон из Виргинского университета отметила в интервью Би-би-си, что мы "тратим огромные ресурсы на освещение, от которого нет никакой пользы".
Реклама, прожекторы, подсвеченные здания, парковки и стадионы являются главными световыми загрязнителями. По словам доктора Кибы, это важная информация, которую должны принять к сведению и политики, и экоактивисты.
"Никто не говорит, что проблему светового загрязнения можно решить просто и быстро. Но это показывает, что все страны должны решить, какие огни надо зажигать по ночам, и насколько яркими они будут".
Люди спят, а энергия расходуется зря
Трудно сказать какое точное количество энергии затрачивается зря, хотя бы потому, что число искусственно освещаемых объектов очень велико. Но Международная ассоциация Темного неба полагает, что где-то 35% источников искусственного света либо плохо направлены, либо никак не прикрыты. В результате только в Соединенных Штатах около 3 млрд долларов в год уходит на то, чтобы "подсветить небо".
В результате получается, что подавляющее большинство европейцев никогда не видели естественного ночного неба. Но если люди как-то могут приспособиться, то птицам, насекомым и другим живым существам, биологически запрограммированным на цикл "ночь-день", приходится гораздо хуже.
Но кроме чисто практического вреда искусственное освещение разрушает нашу связь со звездами. "Я считаю, что избыточное ночное освещение меняет наш взгляд на мир, - добавила профессор Джонсон, - У меня душа болит за всех детей, которые вырастают, так никогда и увидев настоящее ночное небо".
Проведенное в 2016 году исследование показало, что к этой категории относятся не только дети, но и порядка 80% всего населения Земли.
Освещать тоже надо с умом
К счастью, решить эту проблему можно довольно просто. В качестве примера возьмем Словению, которая недавно приняла закон об ограничении искусственного освещения.
Одна из компаний, занимающихся освещением улиц, поменяла подсветку церкви. В результате расход электроэнергии упал на 96% (с 1,6 кВт до 58Вт), а бесполезное освещение неба практически сошло на нет после установления защитных экранов и направления света исключительно на церковь, и ни на что другое.
"Мы много говорим о климатических изменениях и почти не задумываемся о световом загрязнении, - отметил в заключение доктор Киба. - Но это - очень важно. Тем более, что ночью, когда мы все равно спим, всю эту энергию можно потратить с большей пользой, например, на зарядку электродвигателей. На это не потребуется особых ресурсов, только немного здравого смысла и желание".