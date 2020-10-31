Жизнь без звезд: как бороться со световым загрязнением

Автор фото, PATRICK LANDMANN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Подпись к фото, Световое загрязнение нарушает биоритмы людей и животных.

Главным источником светового загрязнения, которое сбивает биоритмы всех живых существ, включая людей, является не освещение улиц, а подсветка зданий, реклама и прожекторы.

Десять ночей подряд город Тусон в американском штате Аризона уменьшал яркость всех уличных фонарей, которых в нем более 14 тысяч. Результат фотографировался из космоса.

Как объяснил Би-би-си доктор Кристофер Киба из Центра наук о Земле в Потсдаме, свет от фонарей составляет лишь незначительную долю в световом загрязнении, исходящим от крупных городов. "Поздней ночью, когда большинство людей спят, мы можем сэкономить немало энергии", - сказал он.

Это будет полезно не только окружающей среде, но и нам с вами, поскольку искусственное освещение мешает спать и, следовательно, вредит нашему здоровью.

Результаты космического мониторинга были опубликованы в журнале "Исследования и технологии света и освещения". Они показали, что большая часть энергии, затраченной в темное время суток, просто "уходит" в космос, поскольку главными световыми загрязнителями являются не уличные фонари, а подсветка дорожных знаков, улиц и зданий.

Профессор Келси Джонсон из Виргинского университета отметила в интервью Би-би-си, что мы "тратим огромные ресурсы на освещение, от которого нет никакой пользы".

Автор фото, Christopher Kyba Подпись к фото, Тусон из космоса: слева - яркие фонари, справа - приглушенные. Разницы почти никакой нет.

Реклама, прожекторы, подсвеченные здания, парковки и стадионы являются главными световыми загрязнителями. По словам доктора Кибы, это важная информация, которую должны принять к сведению и политики, и экоактивисты.

"Никто не говорит, что проблему светового загрязнения можно решить просто и быстро. Но это показывает, что все страны должны решить, какие огни надо зажигать по ночам, и насколько яркими они будут".

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Британские острова становятся все более яркими

Люди спят, а энергия расходуется зря

Трудно сказать какое точное количество энергии затрачивается зря, хотя бы потому, что число искусственно освещаемых объектов очень велико. Но Международная ассоциация Темного неба полагает, что где-то 35% источников искусственного света либо плохо направлены, либо никак не прикрыты. В результате только в Соединенных Штатах около 3 млрд долларов в год уходит на то, чтобы "подсветить небо".

В результате получается, что подавляющее большинство европейцев никогда не видели естественного ночного неба. Но если люди как-то могут приспособиться, то птицам, насекомым и другим живым существам, биологически запрограммированным на цикл "ночь-день", приходится гораздо хуже.

Автор фото, C Kyba Подпись к фото, Есть ли нужда в том, чтобы освещать по ночам витрины магазинов?

Но кроме чисто практического вреда искусственное освещение разрушает нашу связь со звездами. "Я считаю, что избыточное ночное освещение меняет наш взгляд на мир, - добавила профессор Джонсон, - У меня душа болит за всех детей, которые вырастают, так никогда и увидев настоящее ночное небо".

Проведенное в 2016 году исследование показало, что к этой категории относятся не только дети, но и порядка 80% всего населения Земли.

Освещать тоже надо с умом

К счастью, решить эту проблему можно довольно просто. В качестве примера возьмем Словению, которая недавно приняла закон об ограничении искусственного освещения.

Одна из компаний, занимающихся освещением улиц, поменяла подсветку церкви. В результате расход электроэнергии упал на 96% (с 1,6 кВт до 58Вт), а бесполезное освещение неба практически сошло на нет после установления защитных экранов и направления света исключительно на церковь, и ни на что другое.

Автор фото, other Подпись к фото, До и после: изменения в освещении сократили затраты электроэнергии на 96%.