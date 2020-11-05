Новый диагноз безумного гения. Ученые считают, что у Ван Гога была белая горячка

Каждый, кто хотя бы немного знаком с историей искусства, знает, что Винсент Ван Гог был, мягко говоря, не самым уравновешенным человеком. Сам великий постимпрессионист, как-то в запале отрезавший себе часть уха, утверждал, что это были всего лишь "обычные приступы художественного сумасшествия", а позже называл это "психическим или нервным срывом". Но теперь специалисты из Медицинского центра университета Гронингена поставили иной диагноз.

Они провели психиатрическую экспертизу на основе сохранившихся медицинских отчетов, а также сотен писем, которые Винсент написал своему любимому брату Тео.

В итоге голландские эксперты пришли к выводу, что у художника было по меньшей мере два приступа белой горячки, вызванной отказом от алкоголя (это уже после того, как он отрезал себе ухо).

При этом авторы исследования признают, что их выводы не могут считаться окончательными, поскольку возможности побеседовать с пациентом у них не было.

Судя по всему, Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, в первую очередь от биполярного и пограничного расстройства личности, но такой диагноз ему никто не ставил. Теперь исследователи готовы приписать ему еще и шизофрению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выводы экспертов во многом основаны на многочисленных письмах художника

А в том, что касается эпилепсии, - такой диагноз и в самом деле поставил Ван Гогу его лечащий врач, - то авторы нового исследования склонны считать, что скорее всего это была так называемая "скрытая эпилепсия". То есть у пациента не было классических приступов, сопровождающихся конвульсиями, скорее имело место поведенческое расстройство, однако такие приступы все же могли вызвать тревожность, наваждения и даже галлюцинации.

В случае с Ван Гогом такая скрытая эпилепсия могла быть вызвана повреждениями мозга вследствие его хаотичного и далеко не самого здорового образа жизни. По словам исследователей, свой вклад могли внести и злоупотребление алкоголем, и небрежное отношение к еде, недостаток сна и психологическое истощение.

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Впрочем, как подчеркивает координатор исследований, профессор психиатрии Виллем Нолен, не исключено, что Ван Гог "замалчивал или приукрашивал некоторые детали" в своих письмах.

"Хотя в них содержится много информации, следует помнить, что он адресовал их не своим лечащим врачам, а членам семьи, чтобы что-то рассказать им, убедить их в чем-то или чего-то от них добиться, - говорит психиатр. - Так что считать наш диагноз окончательным не стоит".

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Иногда талант Ван Гога относят на счет его психического состояния, однако искусствоведы готовы с этим поспорить, резонно утверждая, что его достижения - это результат мастерства, который нарабатывался годами кропотливого труда.

К тому же во время приступов художник редко брался за кисть.