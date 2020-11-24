В пустыне штата Юта обнаружили металлический столб. Никто не понимает, откуда он взялся
В пустыне американского штата Юта был обнаружен необычный металлический объект неизвестного происхождения.
Блестящий монолит среди красных скал заметили сотрудники природоохранного ведомства, занимавшиеся подсчетом баранов-толсторогов с вертолета в труднодоступном районе на юго-востоке Юты.
Ответственность за установление столба в форме треугольной призмы пока никто на себя не взял.
"Страннее этой вещи я ничего не видел за все годы полетов над этой местностью", - поделился летчик Брет Хатчингс в интервью местному телеканалу KSLTV.
По словам Хатчингса, первым монолит заметил биолог, подсчитывавший баранов.
Пилот предположил, что объект мог установить какой-нибудь современный художник или поклонник фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", в котором очень похожие столбы - только черного цвета - расставляют невидимые пришельцы.
Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фотографии монолита на прошлой неделе, отметив, что власти хотели бы узнать больше о его происхождении.
"Установление арт-объектов на землях общественного пользования без разрешения властей незаконно, независимо от того, с какой вы планеты", - было сказано в заявлении.
При этом сотрудники департамента не раскрыли точное место нахождения столба, чтобы отвадить заинтригованных искателей приключений из труднодоступной пустыни, откуда, по их словам, нелегко выбраться.
В попытке разобраться, кто стоит за появлением загадочного монолита, дорожный патруль Юты обратился к соцсетям: "Пытливые умы задаются вопросом, что это за штука? Кто-нибудь знает?"
Большинство отозвавшихся считают, что это минималистическая скульптура.
Другие попросили оставить столб в покое и не раздражать зря демонов или пришельцев, учитывая, какой тяжелый был год и без того.