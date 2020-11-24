В пустыне штата Юта обнаружили металлический столб. Никто не понимает, откуда он взялся

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, The crew found the unusual object while conducting a count of big horn sheep in the area

В пустыне американского штата Юта был обнаружен необычный металлический объект неизвестного происхождения.

Блестящий монолит среди красных скал заметили сотрудники природоохранного ведомства, занимавшиеся подсчетом баранов-толсторогов с вертолета в труднодоступном районе на юго-востоке Юты.

Ответственность за установление столба в форме треугольной призмы пока никто на себя не взял.

"Страннее этой вещи я ничего не видел за все годы полетов над этой местностью", - поделился летчик Брет Хатчингс в интервью местному телеканалу KSLTV.

Автор фото, Utah Department of Public Safety Подпись к фото, Местные власти обратились с вопросом о происхождении монолита к соцсетям

По словам Хатчингса, первым монолит заметил биолог, подсчитывавший баранов.

Пилот предположил, что объект мог установить какой-нибудь современный художник или поклонник фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", в котором очень похожие столбы - только черного цвета - расставляют невидимые пришельцы.

Автор фото, Utah Department of Public Safety Подпись к фото, Бараны-толстороги водятся в пустыне штата Юта

Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фотографии монолита на прошлой неделе, отметив, что власти хотели бы узнать больше о его происхождении.

"Установление арт-объектов на землях общественного пользования без разрешения властей незаконно, независимо от того, с какой вы планеты", - было сказано в заявлении.

При этом сотрудники департамента не раскрыли точное место нахождения столба, чтобы отвадить заинтригованных искателей приключений из труднодоступной пустыни, откуда, по их словам, нелегко выбраться.

В попытке разобраться, кто стоит за появлением загадочного монолита, дорожный патруль Юты обратился к соцсетям: "Пытливые умы задаются вопросом, что это за штука? Кто-нибудь знает?"

Большинство отозвавшихся считают, что это минималистическая скульптура.