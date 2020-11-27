Помните загадочный столб в секретном месте пустыни Юта? Энтузиасты добрались до него за двое суток.

Кевин Понниа и Ашита Нагеш

BBC News

Автор фото, David Surber Подпись к фото, Дэвид Сурбер увидел координаты столба в интернете и решил, что должен добраться туда первым

Когда чиновники штата Юте в понедельник заявили, что обнаружили странную металлическую конструкцию в глубине пустыни Ред-Рок, они решили не говорить, где именно он стоит.

Они надеялись, что таким образом смогут удержать любителей приключений от того, чтобы немедленно броситься на поиски, рискуя при этом заблудиться в труднодоступной местности.

Не помогло. Первый человек добрался туда всего за 48 часов. К среде в "Инстаграме" стали появляться фотографии людей, триумфально позирующих на фоне столба и демонстрируя миру, что они оказались там первыми.

Однако происхождение странного памятника по-прежнему остается загадкой.

Найти загадочный объект помогли интернет-сыщики, которые быстро нашли конструкцию в Google Earth и разместили координаты в интернете.

"Я решил оказаться там первым. Меня привлекло то, что этот объект простоял там пять лет", - сказал Дэвид Сурбер, 33-летний бывший офицер армии США, который провел ночью шесть часов за рулем, обнаружив координаты столба в Reddit.

Сотрудники природоохранного агентства Юты впервые заметили этот объект 18 ноября, когда совершали облет на вертолете отдаленной, напоминающей Марс местности для подсчета пасущихся там баранов. Пользователь Reddit, разместивший координаты, Тим Слейн, сказал, что отслеживал траекторию полета вертолета, пока тот не исчез с радара - признак того, что он мог приземлиться.

Столб обнаружили во время регулярного облета территории для учета поголовья обитающих там баранов

Слейн отсканировал карту, чтобы установить особенности местности, которые можно увидеть на официальных фотографиях и видео, и сосредоточил внимание на каньоне, который, казалось, соответствовал всем требованиям. Там виднелась отчетливая тень - длинная и узкая. Ее не видно на спутниковых снимках 2015 года, но она появляется на фотографиях октября 2016 года - по-видимому, после того, как расчистили окрестные кустарники.

"Я знал, что как только об этом месте станет известно, люди туда потянутся, - говорит Слейн. - Я получил несколько гневных сообщений за то, что раскрыл это место. Но если бы я не нашел его, это наверняка сделал бы кто-то другой".

Автор фото, Google

Дэвид, сам живущий в Юте, принялся за дело и сообщил сообществу Reddit, что он направляется к месту, которое нашел Тим. По дороге его засыпали сотнями сообщений и просьб. Среди них были и необычные, например, предложение иметь при себе магнит на случай, если там окажется потайная дверь.

Дэвид добрался до места еще затемно. Сначала он был один, но вскоре начали появляться и другие люди, тоже нашедшие координаты в интернете. Он был рад сообщить о своей находке Reddit.

Автор фото, David Surber

Но два вопроса остаются: кто установил этот столб и зачем?

Хотя многие предполагали - некоторые всерьез, большинство в шутку - что монумент установили инопланетяне, наиболее популярная версия предполагает, что это концептуальное произведение искусства.

Сначала эксперты предположили, что это неизвестная работа покойного Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник его галереи Дэвид Цвирнер первоначально подтвердил это, но позже галерея отказалась от этого заявления, заявив, что, по их мнению, это был другой художник, подражающий Маккракену, умершему в 2011 году.

Затем интернет предложил другую кандидатуру - художницу Петесию Ле Фонхок, которая устанавливает тотемные скульптуры в пустынных местах и, что немаловажно, раньше жила и работала в Юте.

Однако она сообщила онлайн-журналу Artnet, что, хотя у нее "и правда была мысль установить секретный монумент в пустыне", столб в пустыне Юты не имеет к ней отношения. Так что имя создателя монумента по-прежнему остается загадкой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поначалу авторство приписали Джону Маккракену, умершему в 2011 году

Произведения искусства нередко устанавливаются в неожиданных и малодоступных местах. Как правило, это или скульптуры, или "лэнд-арт", работы, использующие естественное окружение. Для многих из этих работ путешествие к ним является такой же частью художественного произведения, как и сама инсталляция.

Один из самых известных примеров - "Поле молний" Вальтера де Марии. Его точное местонахождение - тщательно оберегаемый секрет. Все, что про него известно, - это то, что он находится в пустыне на западе штата Нью-Мексико, хотя небольшие группы посетителей могут забронировать место для посещения. Другой пример - лэнд-арт Мартина Хилла и Филиппы Джонс "Synergy" - произведение, установленное на озере Ванака в Новой Зеландии в 2009 году.

Энди Мерритт, британский художник, который создает публичные скульптуры на открытом воздухе в составе дуэта Something and Son, сказал, что, когда он увидел сообщения о столбе в Юте, он подумал, что это "либо художник, либо богатый человек, помешанный на эпопее "2001: Космическая одиссея".

"Множество художников ставят свои работы где-то в необычных местах, особенно в Америке", - сказал Мерритт. Сам он планирует следующей весной "превратить в окаменелость" загородный дом в Милтон-Кейнсе, к северу от Лондона, залив внутрь цементную смесь, чтобы сделать слепок внутреннего пространства.

Автор фото, David Surber

"Мы и сами всегда стремимся делать что-то в необычных местах, - продолжает он. - Если взять то, что сделали в центре Юты, - если это действительно работа художника - и поместить в другое место, например, на площадь, это будет намного менее интересно. Важен сам пейзаж".

Видео, снятые десятками, если не сотнями уже посетивших это место людей, указывают на то, что конструкцию делал профессионал. Три больших листа, по-видимому, нержавеющей стали, склепаны вместе, так что внутренняя часть остается пустой. Чтобы вырубить отверстие в каменистой породе и установить всю конструкцию, нужны были нешуточные инструменты.

"В одиночку такое не сделаешь, так что где-то есть есть группа людей, которые знают об этом больше, - говорит Венди Уишер из Школы изящных искусств Университета Юты. - Большинство художников хотят общественного признания своих работ, но в этом случае, похоже, и доля юмора, и загадка входят в намерения авторов".

Дэвид Сурбер, размышляя о своем путешествии к столбу, признал: поначалу он надеялся, что его происхождение будет "из другого мира".

"Но в глубине души вам понятно, что, скорее всего, это просто очень терпеливый художник или фанат "Космической одиссеи".

Как и Энди Мерритт, он имеет в виду внушительные черные монолиты, которые играют важную, но таинственную роль в фантастическом фильме Стэнли Кубрика 1968 года "2001: Космическая одиссея".

В интервью в четверг сотрудник Департамента общественной безопасности штата Юта Эндрю Баттенфилд сказал Би-би-си, что, хотя в ведомстве не поощряют посещение столба в пустыне, потому что это может быть опасно, они не могут ничего сделать, чтобы остановить желающих - ведь памятник находится на общественной земле. Решение о его демонтаже не принято.