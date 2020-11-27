Фуггинг, бывший Фуккинг: жителям деревни в Австрии надоели шутки тех, кто знает английский

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Деревня Фуккинг (Fucking) в общине Тарсдорф севернее Зальцбурга по желанию ее жителей с 1 января 2021 года будет официально называться Fugging, сообщил в четверг муниципальный совет Тарсдорфа на своем вебсайте.

"Могу подтвердить, что деревня действительно переименована. Так решил муниципальный совет. Больше мне нечего сказать" - заявила агентству Рейтер глава администрации общины Андреа Хольцнер.

"Мы устали от внимания СМИ", - добавил он, отвечая на вопрос местного издания Oberösterreichische Nachrichten.

Деревня с населением около 100 человек в 350 км к западу от Вены неподалеку от границы с Германией существует под своим названием как минимум с 1070 года. Согласно легенде, ее основал некий баварский дворянин Фоко.

В последние годы она прославилась благодаря социальным сетям. Все возрастающее количество туристов стало приезжать в деревню, фотографироваться на фоне придорожных табличек и даже воровать их.

Австрийский писатель Курт Пальм сделал деревню местом действия своей книги под двусмысленным названием "Плохой Факинг".

В 2018 году порносайт Pornhub сообщил, что предоставляет ее обитателям бесплатный вход.

В конце концов, как написала венская Die Presse, жители деревни устали от сомнительной славы, многочисленных гостей и их сальных шуточек.

Некоторым пользователям соцсетей новость не понравилась.

"Неужели у людей совсем пропало чувство юмора?" - написал один. Другой выразил мнение, что жители деревни еще пожалеют о бесплатной рекламе.