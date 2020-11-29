Загадочный столб в пустыне Юты исчез. Власти говорят, что они не при чем

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дэвид Сурбер стал первым, кому удалось самостоятельно найти металлический столб в Красном каньоне

Металлический монолит, загадочно появившийся в штате Юта, так же загадочно исчез несколько дней спустя после того, как на волне новостного ажиотажа до него добрались первые туристы.

Об исчезновении конструкции в субботу сообщил Департамент по земельным ресурсам штата.

"Это наше официальное заявление по поводу слухов о монолите: мы получили достоверные сообщения, что незаконно установленная структура, называемая "монолитом", удалена неизвестными с общественной земли, находящейся под надзором Департамента по земельным ресурсам.

Наш департамент не удалял этот объект, который считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления с частной собственностью, которыми занимается местное отделение шерифа. Эта структура привлекла интерес как в национальном, так и в международном масштабе, и мы получили сообщения о том, что один человек или группа людей убрали ее вечером 27 ноября".

О том, кто эти люди, ничего не сообщается, как и том, кто мог уведомить Департамент о пропаже.

Впервые о столбе в форме треугольной призмы и высотой в 3-3,5 м стало известно 18 ноября. Блестящий монолит среди красных скал заметили сотрудники природоохранного ведомства, занимавшиеся подсчетом баранов-толсторогов с вертолета в труднодоступном районе на юго-востоке Юты.

После этого Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фотографии монолита, отметив, что власти хотели бы узнать больше о его происхождении.

Ни одно из ведомств не сообщило о том, где конкретно он находится - чтобы отвадить туристов.

В соцсетях появились различные предположения о происхождении этой конструкции - от внеземной до арт-концептуальной.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Официальное фото Департамента общественной безопасности штата Юта: сотрудник изучает структуру

При этом Департамент общественной безопасности штата на всякий случай напомнил, что установка арт-объектов на землях общественного пользования без разрешения властей незаконна, "независимо от того, с какой вы планеты".

Интернет-детективы быстро установили не только местоположение столба - в Красном каньоне к югу от города Моаб, но и примерно срок его появления - 2016 год - и к середине прошедшей недели до него добрались первые туристы.

Им стал 33-летний бывший военный Дэвид Сурбер, который ехал на место всю ночь, найдя координаты столба в Reddit.

Но ему едва удалось в одиночестве сфотографироваться у находки, так как одновременно с ним к монолиту прибыли и другие энтузиасты.

Подпись к фото, Любителям загадок удалось обнаружить тень от столба на снимках осени 2016 года

Сурбер, как и прочие, кто лично осмотрел структуру, пришли к выводу, что ее сделали хоть и не инопланетяне, но вполне профессиональные земные руки. И несмотря на то, что внутри столб полый, тому, кто его установил, понадобились специальные приспособления, чтобы доставить его к месту и установить в камнях каньона.

Отвечая на вопрос Си-Эн-Эн о своих ощущениях Сурбер в электронном письме агентству отметил: "В конечном счете, внеземной он или сделан в качестве арт-объекта, этот монолит представляет возможность тысячам людей объединиться вокруг чего-то позитивного. Это был неплохой повод отвлечься от всего негативного, что мы пережили в 2020 году".

Но год, похоже, взял свое, и теперь загадочное сооружение исчезло.

Пока ни один концептуальный художник не взял на себя ответственность за это произведение и его судьбу.