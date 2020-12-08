Чак Йегер: пилот, первым преодолевший звуковой барьер, скончался в 97 лет

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Watch Chuck Yeager's historic flight in 1947

Американский летчик-испытатель Чарльз Элвуд ("Чак") Йегер, впервые в истории преодолевший звуковой барьер, скончался в понедельник в возрасте 97 лет.

Он ненамного пережил 63-ю годовщину главного события в своей жизни.

14 октября 1947 года экспериментальный ракетный самолет Bell X-1, которым управлял 24-летний Йегер, был сброшен из бомболюка "летающей крепости" В-29 над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Йегер включил двигатель и разогнал машину до 1225 км/ч на высоте 13700 метров, на 33,4 км/ч превысив скорость звука в воздухе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По количеству наград Йегер превзошел всех американских летчиков

Звуковой барьер

Он рисковал, поскольку на тот момент никто не был уверен, что аппарат не развалится от ударной волны при прохождении звукового барьера.

Самолет Йегера назывался "Шикарная Гленнис" в честь его первой жены.

Испытание было секретным, так что мир узнал о нем только в июне 1948 года.

Во время Второй мировой войны Йегер летал на истребителе "Мустанг" и сбил 11 самолетов люфтваффе, в том числе реактивный Me-262. Пять воздушных побед он одержал в один день 12 октября 1944 года.

После 1947 года он установил еще несколько рекордов скорости и высоты. Работал на американскую космическую программу.

В космос так и не попал

В отряд астронавтов не попал исключительно из-за отсутствия высшего образования. В США это с самого начала было обязательным требованием.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Йегер продолжал летать и в пожилом возрасте

Во время войны во Вьетнаме Йегер командовал авиакрылом (около 60 боевых машин).

Свой последний сверхзвуковой полет он совершил в 89 лет.

Йегер имел чин бригадного генерала, а по количеству наград превзошел всех американских летчиков. Его именем еще при жизни был назван аэропорт города Чарльстон в Западной Вирджинии.

О преодолении Йегером звукового барьера рассказывает фильм режиссера Филипа Кауфмана "Парни что надо" (The Right Stuff), созданный по книге писателя Тома Вулфа и получивший в 1984 году четыре "Оскара".

В России книга Вулфа The Right Stuff вышла под названием "Битва за космос".

"Невероятная и славно прожитая жизнь"

Овдовев, Йегер женился второй раз в возрасте 80 лет.

Ветеран скончался вечером в понедельник, сообщила в "Твиттере" его супруга Виктория.