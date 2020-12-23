Снимок, получивший премию: овдовевшие пингвины держатся вместе

Автор фото, Tobias Baumgaertner Подпись к фото, Пингвины часами стоят рядом, наблюдая за огнями Мельбурна

Снимок двух овдовевших пингвинов, как будто утешающих друг друга, стал победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic.

Фото было сделано в австралийском Мельбурне немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером.

Как ему рассказали, нелетающие птицы действительно незадолго до этого потеряли спутников.

На пирсе Сент-Килда в Мельбурне гнездятся примерно 1400 малых пингвинов. Называются они так не случайно - это действительно самый мелкий вид пингвинов, их средний рост - около 33 см.

За колонией наблюдают волонтеры.

"Один из волонтеров подошел ко мне и рассказал, что белый - это уже пожилая самка, потерявшая спутника, и то же вроде бы случилось с более молодым самцом, - написал в своем "Инстаграме" фотограф. - С тех пор они регулярно встречаются, утешают друг друга и вместе часами наблюдают за огнями города".