Козла вызывали? Животные для Zoom принесли британскому фермеру десятки тысяч фунтов

Автор фото, Cronkshaw Fold Farm Подпись к фото, Себастьян и Лулу постоянно принимают участие в видеоконференциях и приносят хозяйке неплохой доход

Все началось с шутки: фермер Дот Маккарти из графства Ланкашир предложила одолжить своих питомцев-коз для участия в конференциях по видеосвязи на время локдауна. Но кто теперь посмеет сказать, что 50 тысяч фунтов прибыли, которые она получила от этого занятия, - это шуточные деньги?

По словам Дот, "сумасшедшее" число людей пожелали, чтобы с ними на связь вышла коза Лола и другие обитатели фермы Кронкшоу Фолд (Cronkshaw Fold Farm) в Розендейле. И вырученные средства позволили ей не только не закрывать ферму, но и платить зарплату работникам и даже сделать кое-какой ремонт.

"Это куда забавнее, чем продавать навоз, чтобы сводить концы с концами", - смеется фермер.

Подпись к фото, Успех козлиного бизнеса в разгар пандемии позволил Дот оставить своих работников на полной ставке

Ферма Кронкшоу Фолд и раньше совмещала чисто сельскохозяйственную деятельность с такими мероприятиями, как проведение свадеб и обучение для школьников, однако связанные с пандемией ограничения резко сократили такие возможности.

В результате Дот, которая пять лет назад унаследовала ферму от своей матери, придумала, как можно развеселить участников видеоконференций, если на экране вместо очередного лица вдруг появится козья морда.

Услуга по найму животного стоит 5 фунтов. Услуга заключается в том, что в определенный момент коза или козел (с небольшой помощью работников фермы) подключается к видеоконференции, ну а дальше уж как пойдет.

Козлиные новости

Дот признается, что придумала эту услугу ради шутки еще в апреле 2020 года, разместила рекламу на своей веб-страничке и спокойно отправилась спать. А на утро ее ждали уже две сотни имейлов с просьбой одолжить козу для участия в совещании.

Автор фото, Cronkshaw Fold Farm Подпись к фото, Мардж стала постоянной участницей субботних видеозвонков в одной семье

С тех пор розендейлские козы принимали участие в видеоконференциях по всему миру, от США и России до Китая и Австралии, и многие заказчики платили куда больше полагающихся 5 фунтов.

Козы обычно появляются на экране лишь короткое время, но одна из них, по кличке Маргарет, стала регулярным участником субботних звонков в одной из семей, которая пользуется услугами фермы. "Они зовут ее Мардж, и она уже стала настоящим членом этой семьи, - говорит Дот. - Они просто ждут не дождутся услышать от нее последние новости: сначала это были рассказы о новом бойфренде, а потом она сообщила, что беременна".

Хозяйка фермы говорит, что справиться со всеми заказами бывает нелегко, но зато бешеный успех этого козлиного начинания позволил сохранить двух работников на полной ставке и избежать отправки людей в неоплачиваемый бессрочный отпуск.