"Я в эфире, я не кот": адвокат из Техаса, ставший интернет-сенсацией

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я не кот" - как адвокат случайно включил фильтр с печальным котиком

Техасский юрист Род Понтон прославился на весь мир в роли грустного котика. Ролик, на котором он оправдывается перед судьей окружного суда за то что пришел на заседание в Zoom с включенным "кошачьим" фильтром, стал сверхпопулярным.

Адвокат рассказал Би-би-си, как справляется со славой.

"Я здесь, в прямом эфире, я не кот", - эта фраза, произнесенная на виртуальном заседании техасского суда сделала юриста Рода Понтона знаменитостью.

"Я вижу", - отвечает Понтону судья.

"Я готов продолжать", - произносит с экрана голосом Понтона белый котенок с огромными глазами.

Ролик, в котором судья терпеливо объясняет адвокату, что у него включен фильтр, а тот, в образе белого кота с огромными глазами, сбивчиво объясняется, собрал миллионы просмотров за сутки.

"Я вообще не знал, что Zoom может превратить меня в кота, а это, в свою очередь, - сделать интернет-знаменитостью, но это произошло, причем за считанные часы", - сказал он в разговоре с Би-би-си.

Понтон объясняет, что воспользовался компьютером своей ассистентки, а фильтр включился неожиданно во время конференции. Теперь он пытается привыкнуть к неожиданно свалившейся на него славе.

"Я включил Zoom, все было хорошо, на экране было мое лицо, и я вместе с судьей был в комнате ожидания. Но потом, когда судья объявил наше дело, я исчез, а вместо меня появился кот, изрядно меня, конечно, удивив", - рассказал юрист Би-би-си.

Видео выложил в соцсети председательствовавший над делом судья Рой Фергусон с рекомендацией юристам проверять настройки фильтров.

Понтон уверен, что судья смог войти в его положение.

"Думаю, каждый, у кого когда-нибудь были проблемы с Zoom ли с компьютером, понимает, что такие вещи происходят", - говорит он.

Юрист говорит, что получил огромное количество сообщений и звонков, и признается, что сначала его это обеспокоило.

"Но в Техасе есть поговорка - "зубную пасту не загнать обратно в тюбик". Если уж я стал интернет-сенсацией, то остается только смеяться над собой вместе со всеми", - говорит он.

Что это за фильтр?

До сих пор не вполне ясно, как именно адвокат оказался в образе расстроенного кота.

Тем временем в интернете люди делятся историями о том, как им портил жизнь злополучный фильтр, который, судя по всему, даже не встроен в Zoom.

Еще в 2010-м и 2013-м годах в сети появлялись рассказы пользователей, у которых на экране во время конференций неожиданно появлялся кот.

Пользователи связывали это с пакетом программ Live Cam Avatar - фильтров, встроенных в ПО камеры на старых ноутбуках Dell.