"Я в эфире, я не кот": адвокат из Техаса, ставший интернет-сенсацией
Техасский юрист Род Понтон прославился на весь мир в роли грустного котика. Ролик, на котором он оправдывается перед судьей окружного суда за то что пришел на заседание в Zoom с включенным "кошачьим" фильтром, стал сверхпопулярным.
Адвокат рассказал Би-би-си, как справляется со славой.
"Я здесь, в прямом эфире, я не кот", - эта фраза, произнесенная на виртуальном заседании техасского суда сделала юриста Рода Понтона знаменитостью.
"Я вижу", - отвечает Понтону судья.
"Я готов продолжать", - произносит с экрана голосом Понтона белый котенок с огромными глазами.
Ролик, в котором судья терпеливо объясняет адвокату, что у него включен фильтр, а тот, в образе белого кота с огромными глазами, сбивчиво объясняется, собрал миллионы просмотров за сутки.
"Я вообще не знал, что Zoom может превратить меня в кота, а это, в свою очередь, - сделать интернет-знаменитостью, но это произошло, причем за считанные часы", - сказал он в разговоре с Би-би-си.
Понтон объясняет, что воспользовался компьютером своей ассистентки, а фильтр включился неожиданно во время конференции. Теперь он пытается привыкнуть к неожиданно свалившейся на него славе.
"Я включил Zoom, все было хорошо, на экране было мое лицо, и я вместе с судьей был в комнате ожидания. Но потом, когда судья объявил наше дело, я исчез, а вместо меня появился кот, изрядно меня, конечно, удивив", - рассказал юрист Би-би-си.
Видео выложил в соцсети председательствовавший над делом судья Рой Фергусон с рекомендацией юристам проверять настройки фильтров.
Понтон уверен, что судья смог войти в его положение.
"Думаю, каждый, у кого когда-нибудь были проблемы с Zoom ли с компьютером, понимает, что такие вещи происходят", - говорит он.
Юрист говорит, что получил огромное количество сообщений и звонков, и признается, что сначала его это обеспокоило.
"Но в Техасе есть поговорка - "зубную пасту не загнать обратно в тюбик". Если уж я стал интернет-сенсацией, то остается только смеяться над собой вместе со всеми", - говорит он.
Что это за фильтр?
До сих пор не вполне ясно, как именно адвокат оказался в образе расстроенного кота.
Тем временем в интернете люди делятся историями о том, как им портил жизнь злополучный фильтр, который, судя по всему, даже не встроен в Zoom.
Еще в 2010-м и 2013-м годах в сети появлялись рассказы пользователей, у которых на экране во время конференций неожиданно появлялся кот.
Пользователи связывали это с пакетом программ Live Cam Avatar - фильтров, встроенных в ПО камеры на старых ноутбуках Dell.
Сходство фильтров заметил твиттер-пользователь Chembark. "Вот моя история о том, как в 2012-м году я провалил собеседование на должность профессора из-за того же кота", - написал он.
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